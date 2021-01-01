Grand YOHO上月成交增2倍　兩房戶帳蝕59萬離場

中原王勤學表示，最近大市氣氛向好，不少買家加快入市。元朗Grand YOHO去年12月錄得6宗成交，較11月多2倍。成交包括8座高層G室，實用面積543方呎，兩房間隔，可眺米埔及山景，景致開揚，叫價1,038萬元，議價後以902萬元沽出，平均實用呎價16,611元。

王氏指，原業主於2017年2月以961.4萬元一手購入單位，持貨近4年，帳面蝕59.4萬元。當時發展商有向買家提供回贈優惠，計及相關回贈，相信實際蝕幅較少，大致平手離場。

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