新冠肺炎：民眾居家引發零食熱潮　趨勢料持續

新冠肺炎疫情之下，歐美國家實施居家隔離。外媒報道，CFRA分析師Arun Sundaram表示，居家隔離的趨勢推動了通用磨坊(General Mills)、家樂氏和卡夫亨氏等傳統包裝食品品牌的發展，隨着消費者飲食習慣的變化，向好趨勢有望持續。

Upwork數據顯示，疫情期間有逾四成美國人在家遠程工作，預計該趨勢將在2021年甚至更長時間內繼續。有調查顯示，66%受訪者計劃在家中存放比疫情之前更多的零食，主要是擔憂自己喜愛的零食可能售罄，以及降低出門購物的次數，減少對病毒的接觸。

報道指出，百事可樂行政總裁Ramon Laguarta於第三季財報的電話會議中提及，零食品牌Doritos和Cheetos等零食食品銷售出現了大幅增長。家樂氏行政總裁Steve Cahillane則表示，疫情在三季推動了其產品在主要國家和地區家庭普及化和購買率錄得按年和按月增長。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020