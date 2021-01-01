騰訊單方面作合作變更 華為全面下架騰訊遊戲
2021年01月01日 12:38
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內地媒體報道，據華為遊戲中心社區公告，因騰訊(00700)遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過司法務謹慎評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。
就此，騰訊遊戲回應稱，因華為手機遊戲平台與該公司的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致凌晨騰訊遊戲的相關產品被突然下架。目前正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。該公司就着給用戶帶來的不便表示歉意。
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