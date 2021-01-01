2021投資展望：外資將加速流入中國市場

經歷新冠肺炎及中美之爭，內地經濟並未有因此而崩潰，反而加大力度開放市場吸引全球資金來華投資。展望2021年，分析指外資將加速流入中國市場。

外電引述瑞銀證券董事長錢於軍預計，2021年外資進入中國的步伐會進一步加大和加快，這主要是由於看好中國市場；作為第2大經濟體，中國有很多新經濟的優秀企業，外資現在非常關注中國的新經濟。多項數據顯示中國仍是外商投資的優選地，供應鏈韌性如何是重要考量因素。

報道又引述畢馬威中國的最新報告指出，以往企業在布局供應鏈時，對成本、反應速度等因素關注最多，但在新冠肺炎疫情期間很多行業的產業鏈受到衝擊，供應鏈較長、較複雜的行業受到的影響尤其明顯，這也讓企業重新思考產業鏈供應鏈安全、穩定的重要性；供應鏈韌性將成為企業全球布局的重要考慮因素之一，並帶動相應調整。

內地新版鼓勵外商投資產業目錄日前再擴大，強調增強重要產業鏈供應鏈韌性，將製造業作為鼓勵外商投資的重點方向，根據「引資補鏈」、「引資強鏈」、「引資擴鏈」導向增加了相關內容，進一步鼓勵外資投向生產性服務業。

國家發改委和商務部聯合發布的《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》，進一步鼓勵外資投向先進製造業，新增或修改積體電路封裝及測試設備製造、激光投影設備、呼吸機、ECMO、人工智能輔助醫療設備等條目，符合條件的，可享受在投資總額內進口自用設備免徵關稅政策。

另外，中歐投資協定最新達成共識，中國納入金融等領域自主開放的承諾、有序擴大部分服務業和製造業，亦將再為吸收外資注入動力。

中國銀保監會最新發布關於修改外資保險公司管理條例實施細則徵求意見稿，刪去外國保險公司在內地合資壽險公司的持股比例不得超過公司總股本51%的規定，金融服務領域引入外資金融機構的開放明顯加大。

畢馬威中國預期2021年內地將繼續推進金融市場開放，提升金融市場流動性，進一步便利境外投資者對人民幣金融資產投資，例如近期中美10年期國債到期收益率利差已經擴大至240個基點左右，國際投資對中國金融資產的熱情不斷高漲。瑞銀證券則預計，內地政府將鼓勵外資進入更多行業和國內市場。

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