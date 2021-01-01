美國藥廠將調升300種藥品售價　業界料今年掀併購潮

外媒引述調研公司3 Axis Advisors資料，輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)等多家大型藥廠計劃今天(1日)起調整總計300多種藥品的美國市場價格。此外，有分析預期製藥業今年會迎來併購熱潮。

據悉，藥廠準備在今天或本月稍後宣布調升美國藥價，漲幅約10%或以下，輝瑞和賽諾菲等大廠則把漲幅控制在5%或以下。3 Axis Advisors數據顯示，去年各藥廠在美國市場調高了860多種藥品價格，平均漲幅約5%。

報道指出，漲價主要因為2020年的疫情導致美國一般民眾基本上都減少到醫療院所看病，部分藥品需求量降低。另由於美國總統特朗普及候任總統拜登亦提倡減輕藥品成本負擔，將壓低製藥產業利潤，致使藥廠搶先在藥價真正被降價之前先漲價。

另外，據外媒的製藥業展望，預期今年業界會迎來併購熱潮。2020年由於疫情及美國大選對製藥業監管的不確定性，全球製藥業界併購交易總金額僅2,530億美元，相對2019年的4,320億美元大減。而大藥廠經營難處就在必需透過不斷的收購，找尋可能成功的藥方，惟大多數的研發候選藥品最終無法上市，可進入市場的藥品，又面臨專利有期限以及效能更好的藥面世搶市的風險。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020