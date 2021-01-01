文件披露！耶倫兩年演講逾50次　收取費用5460萬元

外媒報道，美國政府財務披露，獲美國候任總統拜登提名的美國聯儲局前主席耶倫，在過去兩年逾50次的演講中收取了至少700萬美元(約5,460萬港元)的演講費。

自2018年離開聯儲局以來，耶倫在多個場合發表了經濟政策的講話。文件顯示，耶倫兩年間進行包括高盛集團、巴克萊銀行和對沖基金Citadel的演講，去年1月亦有訪港擔任亞洲金融論壇演講嘉賓。

此外，耶倫承諾若然她的財長提名獲參議院批准，將辭去投資管理公司Magellan Financial Group顧問一職。

美國現任財長姆紐欽2016年獲得特朗普提名時，他承諾放棄對43家實體價值至少9,400萬美元的投資，以避免利益衝突。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020