2021投資展望：美元貶值停不了…

2020年國際匯市的焦點，乃美元展開下跌周期，最終全年貶值逾7%作結。展望2021年，分析料美元對主要貨幣將持續貶值，下站考驗2018年初的88.25的重要支持位。

美元指數今(1日)即市報89.898，失守90後未見大幅反彈；兌英鎊(GBP/USD)貶至1.3676美元，兌澳元(AUD/USD)更大跌至0.7740美元；兌歐元(EUR/USD)報1.2311美元，觸及2018年4月以來新低，去年全年計大跌近10%。

外媒引述法國興業銀行貨幣分析師Kit Juckes指出，在疫苗上市後可望帶動全球經濟復甦，美元的避險需求將大幅減弱，他依然堅信疫苗將是主導2021年情勢的關鍵因素。

報道引述德意志銀行10國集團(G10)全球外匯部門主管Alan Ruskin發表的研究報告指出，美國依賴外國資金的情況不斷增加，以美國3.4%的經濟增長率推估，美元若不進一步下跌或升息，美國將難吸引外資投資。

其實，美元空頭有一部分原因就是以雙赤字問題從而令資金看淡美元後市，振興方案導致美國政府預算赤字高速擴增，且候任總統拜登已預告將擴大財政支出，故料2021年預算赤字料將續揚。美元要改變貶值大趨勢，還看經濟復甦步伐，以及新上任的財長的貨幣政策取態如何。

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