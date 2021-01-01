新盤動向：SEA TO SKY元旦即開單 四房近1900萬沽出

長實地產投資董事郭子威表示，項目於2020年已售岀逾1,000伙，踏入新一年亦即錄承接，對銷情感滿意。他指出，疫情近日略見放緩，對今年樓價走勢具有信心，下半年部分海景單位樓價有機會上升10%。

據悉，該盤今日售出單位為四房戶，可享全海景。買家今早前往康城商場參觀，由於太太被商場吸收，夫婦二人立即召開家庭會議商討，短短3分鐘即決定入市購買單位，並估計項目入伙後呎價有機會超過2萬元。

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