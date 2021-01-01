新盤動向：SEA TO SKY元旦即開單 四房近1900萬沽出
2021年01月01日 14:34
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郭子威
踏入2021年，個別新盤隨即「開單」。長實集團(01113)等合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY，剛售出3座高層A室，成交價1,893.6萬元，呎價17,915元。
長實地產投資董事郭子威表示，項目於2020年已售岀逾1,000伙，踏入新一年亦即錄承接，對銷情感滿意。他指出，疫情近日略見放緩，對今年樓價走勢具有信心，下半年部分海景單位樓價有機會上升10%。
據悉，該盤今日售出單位為四房戶，可享全海景。買家今早前往康城商場參觀，由於太太被商場吸收，夫婦二人立即召開家庭會議商討，短短3分鐘即決定入市購買單位，並估計項目入伙後呎價有機會超過2萬元。
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