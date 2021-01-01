民粹和大國衝突時代來臨　悲慘世界最少再捱5年...

外國傳媒報道，世界銀行前高級經濟學家Martin Wolf認為，技術、不平等、債務、去全球化、政治緊張5大力量在疫情期間增強，會對2025年以後的世界產生影響，「在一個民粹主義和大國衝突的時代，維持充滿活力的世界經濟、維護和平、管理全球公共領域將更加困難。」

【技術】

他指出，計算和通信技術進步重塑人類生活和經濟，居家辦公已變得可能，到2025年遠程工作雖不會完全取代現有模式，卻會在工作型態中佔據一定比例，這結果可能造成跨境工作者「虛擬移民」爆炸式增加。

【不平等】

各力量一環扣一環，這種技術力量也會強化不平等力量。許多高薪的辦公室職員可以居家工作，但很多更低薪者不能，因此有權勢的成功人士會變更成功，弱勢者會變更弱勢，這種在疫情期間加劇的貧富分化程度，即使在疫情落幕後可能也不會降低。

【債務】

過去40年在全球各地都在增加。當危機中斷民營部門的借貸能力時，政府會接手充當放款者，過去在金融危機時出現的現象也再次出現在疫情中，去年底全球債務是產出的321%，到去年6月已增加到362%，這種增幅在和平時期前所未見。

【去全球化】

雖不至於導致國際交流完全消失，但也很可能變得更區域化和虛擬化。貿易增速在2008年金融危機後就已放緩，原因包括機會枯竭、全球貿易自由化缺位、保護主義抬頭，疫情加快這種趨勢，顯著的結果就是各國都在設法讓生產供應鏈回流，或至少別再集中於中國內地，而近期東南亞國家協會(ASEAN)與中國、南韓、日本、新西蘭、澳洲簽訂的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)是區域主義的象徵。

【政治緊張】

包括3方面，首先是西方式民主可信度下降，威權主義和中國官僚專制的力量愈來愈強大；其次是民粹主義在西方國家、尤其是美國興起，拜登勝選使民粹主義遇到挫敗，但特朗普得到大量選票表示，民粹主義依然有市場。最重要的是中美關係日益緊張，正迫使各國選邊站，特朗普雖然敗選，但把疫情歸咎於中國的說法有很多美國人認同。

他認為，上述5大力量在疫情爆發前就已發揮作用，疫情只是將世局的動盪凸顯出來，而非始作俑者。

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