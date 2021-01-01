英國脫歐：雙方經貿關係面臨短期調整和長期困擾

英國脫歐過渡期結束，首相約翰遜稱「英國人的自由掌握在自己手中」，雖然雙方最終達成貿易協議，但分析認為英歐經貿關係仍面臨短期調整和長期困擾。

分析認為，即日起英歐人員和貨物流動可能不比從前，新增貨物邊檢等手續也會增加不確定性，距離歐陸最近的多佛爾港很可能「車滿為患」。對此，英國政府已宣布建立邊境管控中心，通過技術手段實時監測分析貨物和人員入境，以便將可能出現的邊境混亂降至最低。

在貨物貿易領域，英國商會總幹事馬歇爾表示，雙方貿易仍面臨「巨大的、新的非關稅壁壘」。威爾斯農場主協會分析認為，4分之3的威爾斯食品和飲料出口目的地是歐盟，明年預計非關稅壁壘成本將上升4%至8%。對於英國汽車行業來說，即便達成貿易協議，行業成本也將增加141億英鎊。

再人員往來方面，英國和歐盟公民到對方國家找工作都會更加困難，歐盟不再自動承認英國醫生、建築師、工程師、律師、會計師等專業資格。另外，英國新的移民規定明確要求一定的英語水平和工資門檻，或將導致低技術工種勞動力不足。

英國的支柱產業之一金融服務業面臨困境，金融服務業在歐盟成員國的准入程度將無法與脫歐前相提並論。英國雷丁大學國際商務關係專家拉傑納魯拉認為，英國下一步必須就多個與金融服務有關的行業與歐盟展開重點談判，如銀行、金融、保險及電信等。

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