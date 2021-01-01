新盤動向：雲端連沽兩伙特色戶 金額近9700萬元
2021年01月01日 17:30
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豪宅新盤市場於新一年即錄大額交投。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，剛連環售出兩伙特色大宅，涉及金額逾9,663.38萬元。
其中Apex 2座6樓A室，實用面積1,599方呎，天台面積668方呎，成交價逾5,563.38萬元，呎價34,793元。而Apex 1座2樓及3樓複式B單位，實用面積1,855方呎，平台163方呎，售價4,100萬元，呎價22,102元。
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