石油前景如何？2021年須注意3大重點

去年疫情突襲全球，外國傳媒報道，投資者2021年若要投資原油市場，需要注意3項重點：

●需求是否如預期般反彈

由於各國政府限制旅行、商業活動，石油需求在2020年初出現斷崖式墜落，石油巨量過剩、各地的原油儲存設施緊繃。據國際能源署(IEA)數據，2021年庫存量將比大流行之前高出6.25億桶。

若以正面觀點來看，IEA料石油需求可在2021年急彈，目前預計全球石油消費每天將增加570萬桶，至平均9,690萬桶，大該相當於需求損失恢復2/3。如果需求在今年未反彈，油價可能再次轉弱、石油庫存承受更大壓力。

●OPEC及產油國的供應協議

石油供應國組織和其他主要產油國(OPEC+)目前正計劃1月到3月減產每日720萬桶產量，讓經濟消耗過多的庫存。OPEC去年5月份開始每日減產970萬桶，8月放鬆到每日770萬桶。

該組織希望1年內供應能由減轉增，2021年底前達到每日增產200萬桶。不過，產油國間談判過程屢屢分歧，1月突然增加的每日50萬桶供應比某些國家預期的還快。如果OPEC+恢復供應的速度快於需求復甦的速度，那麼油價可能暴跌、再次顛覆石油庫存情況。

●能源企業併購

去年石油市場崩盤迫使石油公司不得不轉換戰略，急需降低成本以抵禦動盪，廣為採用的方式便是彼此合併來擴大規模並減少開支，去年業內已掀起一波合併潮。如石油巨頭雪佛龍(Chevron)去年7月以130億美元收購Noble Energy，每年可節省3億美元。

其他達成類似協議的還有ConocoPhillips、Pioneer Natural Resources、Devon Energy、Diamondback Energy等企業。分析人士認為，今年將尋求合併的還有Cimarex Energy、Continental Resources、Marathon Oil、Apache，都將從規模擴大中受益。

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