中銀保監：美國制裁不具法律效力　促雙方廣泛合作

銀保監會指出，美國所謂制裁措施在中國內地和香港特別行政區都不具備法律效力。中方堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅定支持金融機構依法合規開展業務，為包括香港和內地公民在內的所有客戶提供公平優質的金融服務。

銀保監會還稱，過去1年銀行業保險業都有一批新引進的外資機構落地，其中相當一部分是美資機構，而且有的還設立了獨資企業或控股企業。中美兩國在金融領域的合作非常廣泛，兩國企業和人民都從中受益極大。

銀保監會強調，穩定的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。中方希望美方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，推動中美關係健康發展，共同維護國際金融市場的穩定。

美國紐約證券交易所稍早前公布，將會取消3家中國企業的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令，3家中企分別為中國電信、中國移動及中國聯通香港，3者在紐交所股份買賣將於1月7至11日期間暫停交易，並展開除牌程序。

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