美國大學陷財困　發債3200億創歷史新高

新冠肺炎疫情肆虐全球，在國際學生無法赴美就讀及本地學生也改為線上授課下，美國大學院校財政急速惡化。2020年截至11月，美國大學與院校發行逾413億美元(約3,200億港元)的應稅及免稅固定利率債券，當中包含再融資債券，創下有紀錄以來新高。

2020年發債的大學，除了擁有頂級信評的布朗大學與密西根大學，也不乏奧勒岡州林菲爾德大學、賓州阿爾弗尼亞大學等低信用評等學校。

目前這些學校發行15年到30年期長債，孳息率高達2%或3%，令投資人趨之若鶩。資產管理公司Lord Abbett & Co的固定收益投資主管索蘭德指出，高等教育領域「變得有投資吸引力，但認為相關債券孳息率走高，是因學校能否捱過疫情令人質疑。該公司2020年加碼逾3億美元收購這類債券。

事實上，國際信評機構穆迪基於疫情帶來不確定性及財務挑戰，3月將高等教育機構的信用展望，由「穩定」降為「負向」。標普評級5月間也下調不少大學的信用展望，而且受其評等學校的展望無一維持正向。

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