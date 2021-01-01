樓價UPDATES：居屋有需求　惟要劈價後才賣得出

市場住屋需求強勁，已補價自由市場居屋具承接力，鴨脷洲漁安苑與天水圍天頌苑減價後均錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲居屋漁安苑E座中層4室，實用面積493方呎，兩房間隔，以約700萬港元放盤，不足一個月減價約22萬元，已補價自由市場成交價約678萬元，實用呎價13,753元。

●香港仔深灣9號2座中層B室，實用面積1,258方呎，三房連套房間隔，以3,900萬元連車位易手，實用呎價31,002元。

●灣仔李節花園高層C室，實用面積451方呎，一房間隔，以928萬元沽出，實用呎價20,576元。

●北角金龍大廈B座中層2室，實用面積857方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,410萬元承接，實用呎價16,453元，低市價約一成。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街85號高層C室，實用面積743方呎，原則三房間隔，單位以每月2.1萬元獲承租，實用呎租28.3元。

●長沙灣碧海藍天6座低層B室，實用面積494方呎，兩房間隔，叫價860萬元，放盤1個月減價22萬元，以約838萬元成交，實用呎價16,964元。

●將軍澳晉海2A座中層A室，實用面積700方呎，三房間隔，成交價1,195萬元，實用呎價17,071元。

●將軍澳晉海1B座高層D室，實用面積339方呎，一房間隔，以680萬元成交，實用呎價20,059元。原業主於2017年11月以583萬元買入單位，持貨逾3年，屬SSD鬆綁貨，現易手帳面獲利97萬元，升值約17%。

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新界區

●天水圍居屋天頌苑K座低層8室，實用面積506方呎，兩房間隔，累減118萬元，已補價自由市場成交價430萬元，實用呎8,498元，屬市場價成交。

●馬鞍山迎海迎海1座高層G室，實用面積512方呎，兩房間隔，原叫價約820萬元放售，減至800萬元成交，實用呎價15,625元。

●馬鞍山新港城J座中層7室，實用面積363方呎，兩房間隔，以635萬元易手，實用呎價17,493元。原業主2013年以375萬元購入單位，持貨7年帳面獲利260萬元，升值約69.3%。

●馬鞍山嵐岸5座高層D室，實用面積523方呎，兩房間隔，原叫價760萬元，減至755萬元易手，實用呎價14,436元。

●上水歐意花園A型雙號屋，實用面積1,466方呎，三房連套房間隔，成交月租約3.2萬元，實用呎租21.8元。

●青衣美景花園5座低層G室，實用面積329方呎，兩房間隔，今年11月放盤叫價520萬元，減價56.2萬元或約10.8%，以463.8萬元成交，實用呎價14,097元。

●東涌映灣園10座高層D室，實用面積722方呎，三房連套房間隔，近日以820萬元沽出，實用呎價11,357元。

●西貢逸瓏園3座中層G室，實用面積525方呎，一房間隔，原叫價780萬元，減價55萬元，以725萬元獲承接，實用呎價13,810元。

●元朗加州豪園西蒙徑單號屋，實用面積1,495方呎，以1,680萬元成交，實用呎價11,237元。

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