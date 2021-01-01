銀行大舉買國債　歐債危機憂慮重燃

為了緩解新冠肺炎疫情帶來的衝擊，各國政府及央行推出刺激措施或大舉放水挽救經濟，然而政府援助經濟的背後隱藏國家財政日益脆弱憂慮，特別是在歐洲，歐債危機憂慮再度重燃。

根據歐洲央行(ECB)數據，截至2020年9月，歐元區銀行總共買進將近2,000億歐元(約1.88萬億港元)的本國國債，讓國債持有量增加19%至1.2萬億歐元，其中主權債務佔意大利銀行業資產的比率高達11.89%，西班牙為7.16%，遠高於歐元區的3.47%。

銀行持有的政府國債部位龐大，不禁令人想起10年前歐洲的主權債務危機。回想2012年，最初是財政較弱的歐元區國家苦於償還債務，最終演變成金融業危機。

當時銀行握有大量政府國債，但債券價值下跌，引發一連串降評，推高銀行借成款成本，導致信貸緊縮，阻礙經濟成長，進而打擊政府財政，讓銀行與主權債務形成「厄運循環」。

目前市場對銀行的主權債保持樂觀態度，銀行與政府的借款成本逼近或位在歷史低點。意大利與德國10年期國債孳息率利差僅有1.1個百分點，寫下2018年以來最低紀錄；葡萄牙10年期國債孳息率近期甚至首見負值。

法國投資管理公司Axiom Alternative Investments研究部門主管Jerome Legras警告，在歐洲不能理所當然的認為歐洲央行總會出手相助。

意大利財政部前首席經濟學家柯多諾表示：「在未來2至3年內，歐洲發生主權債務風險的機率接近零，但在此之後，一旦投資人開始評估部分國家的債務永續性，情況便可能大幅轉變。」

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