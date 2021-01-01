日本首富：亞洲勢成世界中心　「西裝時代」將終結

新冠肺炎疫情改變環球經濟格局，隨着亞洲地區首先走出疫情陰霾，日本首富兼UNIQLO創辦人柳井正(Tadashi Yanai)預計，亞洲將會成為世界中心，消費支出將由中國和東南亞地區推動。

柳井正接受日媒訪問時表示，亞洲在2021年及其後將有望成為世界中心，區內已控制疫情的台灣和越南，享受着穩定的消費者支出，不過他同時警告除非疫情嚴重的亞洲國家如馬來西亞、印尼和菲律賓的感染人數停止增長，否則要恢復消費支出將會很困難。

在服飾業變化上，柳井正認為，亞洲作為新興市場，有許多因素讓日常休閒服裝更為普及，且隨着對休閒服裝的需求不斷增長，加上疫情推動在家工作趨勢，預計「西裝的時代已經結束，日常穿着的時代則已開始」。

對於零售業發展，柳井正表示，實體零售業不會消失，因為電商司會希望從有實體店的企業中取得資訊，「除非我們直接詢問消費者，否則我們無法了解消費者對商品的反應，及其對商品的感受」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020