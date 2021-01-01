內地金融機構樓貸增12.8%　惹監管機構關注

內地傳媒報道，中國人民銀行《貨幣政策執行報告》顯示，截至去年9月底，主要金融機構(含外資)房地產貸款餘額48.8萬億元人民幣，較2019年同期增長12.8%，房地產貸款佔各項貸款餘額的28.8%，個人房貸餘額為33.7萬億元人民幣，較2019年同期增長15.6%。

中國銀保監會主席郭樹清日前指出，當前中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，就是房地產。為管控風險，中國人行、銀保監會聯合發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，將銀行分為5個檔次，依照不同檔次設定房地產貸款餘額佔比和個人房貸餘額佔比兩個上限。

第一檔中資大型銀行，如中國工商銀行、建設銀行、中國銀行、國開行和郵儲，房地產貸款佔比上限是40%，個人房貸佔比上限是32.5%；第二檔是招商銀行、北京銀行、農發行等，兩個上限各為27.5%、20%。

該《通知》指出，截至2020年12月底，銀行業金融機構房地產貸款佔比、個人房貸佔比超出者，會給予2至4年的調整過渡期，但必須1個月內提出整改方案，並呈報當地人民銀行及銀保監會的分支機構。

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