被批經營不善！特朗普旗下高球場7年無盈利

外國傳媒報道，美國總統特朗普旗下高爾夫球場傳出經營不善！他在蘇格蘭亞伯丁郡(Aberdeenshire)的「特朗普國際高爾夫球場」自2012年開業以來，一直沒有盈利，且在2019年虧了110萬英鎊，靠特朗普提供的無息貸款4,000萬英鎊維持營運。

特朗普國際高爾夫球場表示，疫情造成了旅行和邊境限制、隔離、需求減少、經濟活動停滯和不確定性，讓高爾夫球業面臨前所未有及無法預期的嚴峻困境，再加上英國脫歐的不確定性，也讓酒店業面臨的挑戰不同以往。該公司未公布2020年業績。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020