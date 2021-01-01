【悲情樓市】東涌樓元旦劈15萬成交　新盤再錄告吹個案

新一年各區二手樓市相繼起動，受屯赤隧道通車效應刺激，東涌於元旦日連錄買賣。美聯方吉和稱，東涌區的假期睇樓氣氛暢旺，較上周大增約五成，該區亦錄至少6宗成交。首宗個案為東環6A座中層F室，實用面積600方呎，三房間隔，開價760萬元，減至752萬元售出，呎價12,533元。原業主於2015年2月以679.6萬元入市，持貨5年帳面獲利72.4萬元或約10.7%。

同日沽出的另一個單位為海堤灣畔2座低層A室，實用面積562方呎，屬海景兩房戶，減價15萬元，以745萬元易手，呎價13,256元。他又指，樓市辣招原意是壓抑炒風，但卻扭曲了市場供應，業主入市被綁三年，換樓客要換貨又要支付重稅，建議政府撤辣，有助供求回復正常。

近日成交不俗的瓏門，亦於2021年首天即錄買賣，市場消息稱，屋苑6座高層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，成交價820萬元，呎價16,907元。

至於十大屋苑表現較平淡，僅個別錄交投。消息透露，沙田第一城一個三房戶，據悉屬事故同層單位，實用面積451方呎，僅以599萬元售出，較市價約700萬多元大幅折讓，呎價僅13,282元。

新盤市況方面，入伙盤繼續湧現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再有單位落實終止買賣合約，原本於2019年5月售出的1座10樓D1室大戶，實用面積907方呎，當時以1,579.1萬元售出，呎價17,410元，成交紀錄冊列明日前已終止交易。

據一手銷售資訊網資料，上述兩伙特色戶分別為Apex 2座6樓A室，實用面積1,599方呎，天台面積668方呎，成交價逾5,563.38萬元。而Apex 1座2樓及3樓複式B單位，實用面積1,855方呎，平台163方呎，售價4,100萬元，呎價22,102元。

另方面，同屬新地的屯門御海灣，更新多份銷售安排，暫停原本已推出單位的銷售。

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