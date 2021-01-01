【悲情樓市】東涌樓元旦劈15萬成交 新盤再錄告吹個案
2021年01月01日 21:57
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新一年各區二手樓市相繼起動，受屯赤隧道通車效應刺激，東涌於元旦日連錄買賣。美聯方吉和稱，東涌區的假期睇樓氣氛暢旺，較上周大增約五成，該區亦錄至少6宗成交。首宗個案為東環6A座中層F室，實用面積600方呎，三房間隔，開價760萬元，減至752萬元售出，呎價12,533元。原業主於2015年2月以679.6萬元入市，持貨5年帳面獲利72.4萬元或約10.7%。
同日沽出的另一個單位為海堤灣畔2座低層A室，實用面積562方呎，屬海景兩房戶，減價15萬元，以745萬元易手，呎價13,256元。他又指，樓市辣招原意是壓抑炒風，但卻扭曲了市場供應，業主入市被綁三年，換樓客要換貨又要支付重稅，建議政府撤辣，有助供求回復正常。
近日成交不俗的瓏門，亦於2021年首天即錄買賣，市場消息稱，屋苑6座高層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，成交價820萬元，呎價16,907元。
至於十大屋苑表現較平淡，僅個別錄交投。消息透露，沙田第一城一個三房戶，據悉屬事故同層單位，實用面積451方呎，僅以599萬元售出，較市價約700萬多元大幅折讓，呎價僅13,282元。
新盤市況方面，入伙盤繼續湧現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣再有單位落實終止買賣合約，原本於2019年5月售出的1座10樓D1室大戶，實用面積907方呎，當時以1,579.1萬元售出，呎價17,410元，成交紀錄冊列明日前已終止交易。
踏入2021年，各區多個新盤隨即「開單」，帶動一手住宅市場於元旦日共錄10餘宗交投，按年錄得上升。新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，連沽兩伙特色大宅，涉及金額逾9,663.38萬元，最高呎價近3.5萬元。
據一手銷售資訊網資料，上述兩伙特色戶分別為Apex 2座6樓A室，實用面積1,599方呎，天台面積668方呎，成交價逾5,563.38萬元。而Apex 1座2樓及3樓複式B單位，實用面積1,855方呎，平台163方呎，售價4,100萬元，呎價22,102元。
同時，長實集團(01113)等合作的將軍澳日出康城SEA TO SKY，單日亦連沽3伙，當中3座高層A室，屬海景四房大戶，成交價1,893.6萬元，呎價17,915元。據悉，買家早前往康城商場參觀，受區內環境吸引，與家人商討數分鐘便決定入市，並估計項目入伙後呎價有機會超過2萬元。長實地產投資董事郭子威表示，該盤於2020年開盤已速售逾1,000伙，踏入新一年亦即錄承接，對銷情感滿意。他指出，疫情近日略見放緩，對今年樓價走勢具有信心，下半年部分海景單位樓價有機會上升10%。
另方面，同屬新地的屯門御海灣，更新多份銷售安排，暫停原本已推出單位的銷售。
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