發改委：去年經濟增速料約2%　總值破100萬億人幣

國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆表示，2020年內地整體經濟增速估計約為2%左右，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

寧吉喆受訪時表示，中國2020年統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，率先控制疫情，率先復工復產，進而率先實現經濟增長由負轉正，預計2020年國內生產總值突破100萬億元人民幣，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元。

不過他指出，當前疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，中國經濟恢復基礎尚不牢固，但中國發展仍然處於重要戰略機遇期，有信心、有基礎、有底氣促進經濟持續恢復、平穩發展。

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