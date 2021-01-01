【旅業蕭條】美國航空業去年勁蝕2730億

外國傳媒報道，據金融數據公司FactSet提供的分析師估計，美國各航空公司2020年淨虧損可能超過350億美元(約2,730億港元)，債務更累積超過1,720億美元(約1.34萬億港元)。

業績差劣，股價必然重跌，如美國航空去年約大跌45%、達美航空瀉約31%、聯合航空急挫約51%，西南航空跌14%。相比之下，標指在2020年升幅超過16%。

據美國運輸安全管理局數據，該機構去年4月16日在美國各機場僅檢查了9.5萬人，不到2019年同期總數約260萬人的4%。到去年底的最後5天，TSA每天約檢查超過100萬人，按年仍降45%。

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