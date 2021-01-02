東方日報B1：美勒令3大中資電訊商除牌

中電信、中移及聯通在美國無實質業務，其在紐交所股票交易量亦相對較少。

新一年甫開始，美國即對中美金融戰投下首個震撼彈！紐約證券交易所公布，對中國移動、中國電信及中國聯通(香港)啟動除牌程序，取消3家中資電訊商在美國預託證券(ADR)市場的上市地位，以符合美國將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令。市場人士指出，這對在港上市的股份影響不大。相反，今年美資投行的生意勢驟減。

美國紐約證券交易所在當地時間周四公布，為符合美國總統特朗普的行政指令，將取消3家中國電訊企業的ADR上市地位，分別為中國電信(美股：CHA)、中國移動(美股：CHL)及中國聯通(香港)(美股：CHU)，皆於1月7日起暫停買賣交易(除非美國證券託管結算公司確保可以處理1月7及8日的交易，則股份交易將在1月11日暫停交易)，並展開除牌程序。紐交所在聲明中表示，將在訴訟程序完成後，向證券交易委員會申請將3隻股份除牌。

上述3家中企有在香港上市，業務主要收入來自中國，在美國無實質業務，與在港上市相比，其在紐交所股票交易量相對較少。故市場認為，是次撤銷3股在美上市地位，算是紐交所象徵式應付投資禁令的舉動。

回看特朗普是於去年11月簽署行政指令，禁止美國人投資一批與中國軍方有關的中企，引發幾家國際指數公司，包括MSCI明晟、標普道瓊斯國際指數及富時羅素等，相繼將有關中企剔出其系列指數。

如今美國的行動，必然影響中資股赴美上市的熱情，將影響國際投資銀行的首次公開發行(IPO)手續費收入，有投行管理層預計，中企或傾向在香港、上海和深圳上市，而非美國，企業大多選擇中國的銀行和券商承辦IPO業務，令國際投行相關的中企IPO手續費收入，在最壞情況下可能出現30%跌幅。

據Dealogic數據顯示，非中資銀行藉安排中企在美國、中國內地和香港進行IPO，在2020年淨賺約17億美元手續費，為10年最高，其中就有約66%來自協助中企在紐交所和納斯達克上市，意味華爾街大行將見財化水。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，消息對3隻電訊股的股價雖有負面影響，但預期沽壓不會太大，因今次在美國除牌只是對部分投資者帶來不便，並視乎相關公司可否安排把在美國的持倉轉至香港進行買賣。

惟從基本因素分析，中資電訊股屬民生服務，缺乏高速增長前景，撈底值博率不高。

郭家耀認同，如果往後中概股也出現在美國出現除牌危機，影響將會較大，勢必令到參與中概股交易的資金減少，不利股價，這個隱憂會繼續令中概股加速來港第二上市。

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