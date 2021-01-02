華爾街大行看好Apple　料iPhone需求強勁

外國傳媒報道，摩根大通分析師Samik Chatterjee引述其指標表示，iPhone 12 Pro的累計前置時間「非常強，20多天」，意味着假期過後「需求持續強勁」，此前整個iPhone 12系列的前置時間曾「顯著放緩」。他給予蘋果公司買入評級，目標價為150美元。蘋果公司周四(12月31日)收報132.69美元。

此外，Wedbush分析師Daniel Ives亦表示看到iPhone勢頭向好迹象，給予蘋果公司跑贏大市評級，目標價160美元，為華爾街大行中「最牛」預測。

他續稱，考慮到目前走勢，亞洲供應鏈測試情況現在已經超越公司對2021財年的牛市情景假設，這對未來幾個月的股價構成重大利好。他補充，蘋果公司AirPods假期可能需求強勁，並為進入2021年另一個有利的產品。

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