又做大贏家！高盛全球併購顧問業務連續4年稱冠

外媒引述數據顯示，美資投行高盛連續第4年蟬聯全球第一大併購交易顧問，且是唯一一家佔據超過30%市場佔有率的銀行。

該行公司併購業務全球聯席主管Stephan Feldgoise表示，9月份以來併購顧問業務的反彈創出了歷史紀錄。他指出，疫情引發了一定的報復性需求，並稱對於2021年後的併購活動相當有信心。

Feldgoise稱，高盛一方面憑藉廣泛的全球足迹通過大宗交易取得市場佔有率，另一方面也在深耕中等規模市場，提高了交易數量。在其參與提供諮詢服務的超過400宗交易中，大約1/3涉及規模較小的企業。

此舉幫助高盛在業務總量上領先摩根士丹利和摩根大通，而每宗交易的平均規模略低於排名第二的摩根士丹利。

事實上，現時的情況跟2020年3月時形成了鮮明對比，當時由於疫情促使各國出台封鎖措施，併購交易幾乎完全枯竭。

給高盛帶來利好的因素同樣惠及了其競爭對手。美銀投資銀行全球聯席主管Jack MacDonald同樣提到中型併購交易業務的飆升，此類交易佔其全球交易總量的約25%。

同時，2020年末併購交易躍升之外，一整年的債券和股票發行規模也創出紀錄，提振了投資銀行的全年收入。

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