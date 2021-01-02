「中國股王」貴州茅台再創新高　惟收入放緩響警號

有「中國股王」之稱的釀酒業龍頭貴州茅台預期，2020年收入增長約10%，創5年以來最慢增速。

貴州茅台近日指出，根據初步核算，2020年度公司預計實現營業總收入約977億元人民幣(下同)，按年增長約10%，符合該公司在年初時的業績指引，亦與市場預期大致相若。

收入增速下降主要是由於該公司在提高白酒售價方面保持謹慎，以避免引起中國監管機構的注意。該公司並預計全年實現歸屬於股東的淨利潤約為455億元，低於市場預期的464.6億元。

貴州茅台在數年來一直是內地投資者的寵兒，過去5年股價累升逾870%，即使在今年新冠肺炎疫情期間，茅台因其中國國酒的地位和嚴密保護的釀製配方而使需求保持旺盛。

雖然茅台響警預期收入放緩，但投資者似乎對此不感憂慮，該公司股價在2020年最後一個交易日收報1,998元，升3.36%，直撲2,000元，再創歷史新高。

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