華去年發債料6.4萬億破頂

疫魔來襲，中國忙於為地方政府抗疫，包括大幅放寬地方政府的債券發行額度，據外電統計，2020年全年總發債規模料高達6.44萬億元(人民幣‧下同)，「抽水」力度創年度紀錄新高，更為地方政府債券全面啟動由各省市及地區「自發自還」的舉債融資機制5周年畫上圓滿句號。

早於2015年，內地賦予省級及地區政府發債權利，明確地方政府債是該地政府舉債融資唯一合法渠道，即由部分地方試行改為全面「自發自還」機制。去年為對沖疫情影響，內地財政部明顯發力，表明特殊時期採取特殊舉措，將赤字比率由2.8%提升至3.6%以上，為歷來首次突破「3」字頭，財政赤字規模比2019年增加一萬億元。

所謂「財政赤字」，即財政入不敷支，指定時期的財政赤字佔同期國內生產總值(GDP)的比例就是赤字比率。疫情期間為穩定投資增長需求，內地批准去年新增地方政府債總規模4.73萬億元。據華創證券固定收益團隊報告預測，地方政府新增一般債於2020年12月已累計發行9,479億元，完成全年發行額度9,800億的96.72%，全年地方新增專項債的發行規模則料約3.74萬億元，與3.75萬億元的額度接近。

不過，財政部至今仍未提前下達2021年的地方債新增債券額度。華創證券認為，今年初部分地方債新增額度仍有可能提前下達，上限為2020年新增額度的60%，意味首批新增一般債及專項債可能達5,880億元及2.25萬億元。惟內地經濟持續回暖的話，財政政策將趨向正常化，信貸評級機構聯合資信就此估計，今年地方債新增發行規模將較去年收縮，僅約3.37萬億元，較2020年減少足足1.36萬億元，並預計財政部將進一步加強專項債務風險管控。

事實上，上月新版地方債發行管理辦法已出爐，明確由地方財政部門統籌地方債發行節奏，自今年1月起實施。更重要的是，該辦法明顯加強債券信貸評級及資訊披露，業界普遍認為，主因是內地去年債市風波有不少是由地方國有企業債務違約引發。

值得留意的是，在債券違約潮背後，內地在岸債面臨結構轉變。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，儘管內地經濟增長有一定程度復甦，但企業償債壓力加大，債券違約率由原本較低水平正急速上升，更打破過往兩大認知，包括國企原來已成為債券違約主要來源，以及信用評級較高的國企亦會無力還款。因此，2021年債券違約可能仍是一個問題，地方政府對國企的支援或存在不確定性，特別是負債率和財政赤字較高的地區。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020