科技巨擘都頂唔住！微軟：遭黑客入侵內部系統

美國科技巨擘微軟近日遭科技公司SolarWinds背後的黑客入侵，其能夠取得授權以進入微軟的內部系統。

該公司周四(31日)稱，雖然入侵者能夠查看用於構建微軟系統的部分源代碼，但該黑客似乎沒有使用其軟件來攻擊其他受害者。微軟表示，通過小量內部帳戶檢測到異常活動，經過審查後，發現當中有一個帳戶已被用來查看一系列源代碼存儲庫中的一些源代碼。

事實上，新冠肺炎疫情下，網絡購物、網絡會議、網絡學習等互聯網生活和工作模式大行其道，但同時也給網絡黑客入侵提供大好機會。外媒引述技術研究公司Cyber​​security Ventures的數據預計，到2021年，網絡犯罪可能造成的損失高達6萬億美元(約46.8億港元)損失，比日本的國內生產總值(GDP)還要高。

IBM日前示警，發現針對疫情冷鏈的全球網絡釣魚活動，美國國土安全部網絡安全及基礎設施安全局(CISA)為此還鼓勵與美國疫苗神速行動(Operation Warp Speed)相關的組織查看IBM報告中是否有任何可能受到影響的指標。近日，又再傳出美國財政部與商務部相繼遭到黑客攻擊，可見近期網絡黑客活動頻繁已是不爭的事實。

日媒報道，根據《2020年Acronis網絡就緒報告》，在疫情期間，全球39%公司因使用Zoom，Cisco Webex和Microsoft Teams等應用程式進行遠程工作或會議而遭到網絡黑客攻擊。

印度IT服務業似乎把握到商機，包括TCS、Infosys、Wipro和HCL Technologies都已開始在美國和歐洲建立網絡威脅管理中心。據報TCS率先在全球建立了10個據點，為企業客戶提供網絡安全服務。

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