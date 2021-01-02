歐洲銀行業經歷金融海嘯和歐債危機，元氣一直未全面恢復，去年開始遇上新冠肺炎爆發而再受重創，股價長期跑輸華爾街同業。有分析認為，歐洲銀行透過合併增強實力和降低成本已刻不容緩，否則可能遭淘汰。

過去10多年，市場對歐洲銀行整合浪潮的討論一直沒有停過，理由是區內國家擁有過多銀行，銀行體系呈碎片化，當地銀行亦面對長期的低息環境、黯淡的經濟前景，以及消費者和企業壞帳增加的局面。

合併可壯大銀行的資產負債表，關閉重疊的分行網絡也可節省一大筆成本，惟歐洲銀行業合併一直面對不少阻力，由監管關卡，到管理層爭奪合併後銀行的控制權等。

不過，疫情對歐洲銀行業衝擊之猛烈，令不少銀行管理層及其顧問皆認為現時進行整合的理由從未如此充足。歐洲銀行的整體股本回報率由前年第四季的5.7%，急降至去年首季的1.3%，部分銀行更未能抵銷成本。

現時歐洲銀行整合活動大都只處於內部討論階段，尚未轉化成為收購磋商或提出建議，有關討論亦集中本土銀行之間的整合，因為跨境收購的協同效益較低，而且會牽涉政府參與以推動交易完成。

然而，近月區內銀行業整合終取得突破。西班牙CaixaBank同意收購Bankia，組成當地最大銀行，擁有逾6,500億歐元資產，市值合共近170億歐元，明言疫情及持續低息削弱盈利能力是促成交易的主因，估計每年可削減9億美元開支。據世界銀行數字顯示，西班牙的銀行分行密度幾乎是主要經濟體中最高，每10萬人有約55家，較美國高出一倍。

德國方面，德意志銀行行政總裁澤溫前年洽購德國商業銀行失敗，最近他表示，當該行盈利能力改善後，希望成為業界整合的一分子。經營情況亦不理想的德國商業銀行本身也急需尋求買家。

此外，有報道指，瑞士銀行主席韋伯與瑞士信貸主席Urs Rohner曾討論合併，並提到兩人均熱衷達成協議，惟交易最終沒有成事，主要是瑞銀不希望付出溢價進行收購。據悉，韋伯亦視德銀及法國巴黎銀行為合併的潛在對象，並在早前該行年度策略中討論情景計劃(scenario-planning)。

有分析認為，即使一些無意整合的健全銀行，亦可能因為政府推動拯救較弱的銀行，捲入整合的大潮流中。以意大利最大的裕信銀行(UniCredit)為例，行政總裁Jean Pierre Mustier曾拒絕政府要求收購西雅那銀行(BMPS)，但該行去年10月中提名意國前財長帕多安為下一任主席，令外界對裕信加入整合行列的預期升溫。

帕多安2017年擔任意國財長期間，以公帑將陷困的西雅那銀行國有化，他亦是2015年推動清理意國2,000億歐元銀行不良貸款的主要策劃者。據業界高層及官員相信，帕多安的任命為裕信收購當地第三大銀行Banco BPM鋪路，後者過去數年已清理80億歐元不良貸款，並正尋求買家。

【大行要求資本寬免】

疫情爆發，凸顯遙距工作的重要性，需投入大量資源提升相關科技，大型銀行包括德意志銀行及巴克萊均向監管機構施壓，要求提供寬免措施，以助加快投資科技，讓員工在家工作。

歐洲銀行管理局(EBA)終在去年10月中宣布，讓銀行的軟件投資成本可分3年從資本計算中扣減，而非按會計準則，整筆開支需即年入帳，新規定有待歐盟最後批准。

EBA估計2021年底前，銀行在新規定下可增加一級資本(CET1)約200億歐元(約1,894億港元)，相當於提升一級資本充足比率約0.3個百分點。

歐洲銀行聯會在聲明中指出，原有資本規定阻礙創新，威脅業界進一步數碼化演進。

【商品貿易融資業務勁蝕 荷銀撤出】

新冠肺炎觸發商品市場劇烈波動，連帶為商品交易商提供融資服務的銀行亦蒙受巨大損失，兩家歐洲大行荷蘭銀行及法國巴黎銀行最近先後宣布撤出或收縮商品貿易融資市場。

不少銀行向能源、農產品及金屬交易商提供的融資服務，包括基礎貸款、循環貸款，以至簡單的信用狀。

不過，荷蘭銀行去年8月宣布撤出商品貿易融資業務，該業務的歷史可追溯至荷蘭19世紀殖民地時代。在此之前，法巴已宣布收縮為商品貿易市場融資的日內瓦分行，該行曾為現代石油交易擔當重要角色。

上述兩家銀行調整業務的導火線是去年疫情引發商品交易商爆煲。以新加坡為基地的能源交易商興隆承認隱瞞高達8億美元(約62.4億港元)的虧損，荷銀是苦主之一，涉及兩億歐元損失，法巴則受累於美國Coex Coffee、中東GP Global及Phoenix Commodities的虧損。

荷銀財務總監阿夫拉姆斯表示，該行承受的風險不比同業為多，但由於業務規模相對細小，故受欺詐事件的影響相對地大。

此外，銀行面臨愈益增加的監管要求。根據數年後執行的《巴塞爾IV》協定，銀行需有更多資本以抵禦虧損衝擊，荷銀持有的資本將較原先要求多三分之一。阿夫拉姆斯承認這亦是該行退出商品融資業務原因之一，該行會把業務重心放在歐洲，因為有更大機會獲得良好回報。

前商品銀行家兼Lambert Commodities合夥人蘭伯特擔心銀行結束商品融資業務恐形成羊群效應，並提到信貸額度續期的磋商或變得困難，銀行可能要求額外的盡職審查或收費。

有主要商品交易商表示，倘有更多銀行退出，業界將面臨融資成本上升，尤其是規模較小的交易商。

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