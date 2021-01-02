中國經濟：廣州首推1366套共有產權住房

內地媒體報道，廣州市將有史以來首次推出共有產權住房，該項目共有1,366套房，位於黃埔區，銷售平均價為每平方米1.2萬元人民幣，其中政府和個人佔有產權比例分別為55%和45%。

符合申購條件的申購人可在1月11日至2月10日期間進行網上辦理申請。該次按房源數量的2.5倍左右，確定參加資格審核的數量為3,400戶，廣州市住房保障辦公室將在市住房城鄉建設局網站上公告申購人名單、攪珠順序號以及參加資格審核的申購人名單。

項目申購量將不超過3,400戶，全部申購人參加資格審核。若申購量超過3,400戶，則通過廣州市住房保障辦公室將在公證機構的監督下，攪珠隨機確定全體申購人的順序號、申報優先配售的申購人在先，申報普通配售的申購人在後，首3,400戶為參加資格審核的申購人，進行攪珠確定參加資格審核名單。

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