潮流變 意數碼銀行股價年漲25%

世紀瘟疫衝擊全球經濟，在疫情重災之一的歐洲，銀行壞帳激增，但以米蘭為基地的FinecoBank卻「疫」市爆紅，上年股價漲逾25%，成為Stoxx 600銀行指數表現最佳的成分股之一，該指數去年累挫逾24%。

FinecoBank未受疫情波及，主要是該行專門提供網上投資服務，需求在「疫」市下不跌反增。該行2,569名投資顧問在疫症爆發前已多在家工作，透過電郵、電話或家訪接觸客戶。他們亦可在俗稱Fineco的簡單辦公室會見客戶，提供現金管理和其他交易服務，投資顧問按交易價值收取佣金。

由於該行沒有傳統分行網絡的包袱，令到成本得以低過區內的大部分同業，去年第二季成本對收入的比率只有32%，分別遠低過意大利最大銀行UniCredit的58.6%，以及瑞士銀行的75%。

1999年成立的FinecoBank，最初為網上交易平台，現時已擁有136萬名客戶，2020年上半年純利增長30%至1.81億歐元，期內資產升1.5%至826億歐元。花旗分析員指出，該行受惠兩大趨勢，分別是數碼化及投資服務的需求增長。

此外，以低經營成本模式的新數碼銀行，近年在歐洲相繼成立，但很多仍未錄得盈利或上市。以增長迅速的英國初創銀行Revolut為例，2020年在私人市場融資時的估值約55億美元，2019年蝕1.065億英鎊，而FinecoBank市值為80億歐元。

該行行政總裁Alessandro Foti表示，因應疫情的封鎖措施迫使傳統銀行提升數碼服務，但卻受制於舊有科技和經營手法，分行依然是很多銀行的業務重心。

不過，若該行的客戶需要存入現金時，他們則可能需時前往與FinecoBank簽訂服務協議的UniCredit旗下分行辦理程序。

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