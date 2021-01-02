戴姆勒因延遲召回車輛 被罰款3000萬美元

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)周四(31日)表示，戴姆勒(Daimler AG)旗下子公司由於未能按照先前的協議召回車輛，將支付3,000萬美元(約2.34億港元)的罰款。

NHTSA稱，戴姆勒卡車北美公司未能以「及時的方式」召回在2018年的調查中發現有問題的車輛，並且未遵守其他報告要求。

NHTSA副局長James Owens指，製造商必須適當認識到其安全召回責任的緊迫性，並向該局提供有關所有安全問題的及時坦誠的信息。

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