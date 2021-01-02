【回顧與展望】全球「經變」2021難復疫前

【2020陷封鎖年 GDP跌至新低】

疫情傳播迅速，迫使世界各國在2020年陷入「封鎖年」，嚴重影響經濟活動，各國國內生產總值（GDP）也因此暴跌至各經濟體歷史低位。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，2020年全球經濟可能萎縮4.4%，在2021年反彈至5.2%。組織也表示，雖然在去年10月時世界經濟開始逐漸復甦，但要回到以往水平還有一段漫長且不確定的路。

【150個國家實施旅遊限制令】

受疫情影響，去年大部分國家都實施嚴格旅遊限制令。目前根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）指出，截至去年11月1日止，已有約150個國家在有限制的情況下，逐步放寬旅遊限制令。限制的規範包括僅開放特定國籍或特定目的地訪客、旅客需出示新冠肺炎陰性反應報告才能入境等。

【打工仔丟飯碗 慘過金融海嘯】

根據經合組織（OECD）指出，疫情對某些勞動市場的影響較2008全球金融海嘯更嚴重，幅度近10倍！勞工中弱勢族群首當其衝，除了收入的損失外，工作環境也更容易暴露在病毒中。

【政府共擲93萬億抗疫 債務飆】

因應疫情，各地政府編制大筆預算及支出在保障人民基本生活上。國際貨幣基金組織（IMF）在去年10月指出，全球政府為疫情所採取的政策及措施已花掉約12萬億美元（約93.6萬億港元）。

【各地減息撐經濟 增購資產】

各地中央銀行透過降低利率來支持經濟，美國聯儲局也承諾將大幅減息，有助於各國政府管理債務。

目前央行也增加資產購買量，以向金融體系注入更多資金來緩解經濟問題。

【主要發達國過「黑色聖誕」】

外媒整合了例如人員流動、能源消耗和公共交通使用等數據的指標，印證聖誕節假期期間，全球幾個最大發達經濟體的經濟活動暴跌。新冠肺炎病例增加及去年11月和12月初更加嚴格的防疫限制措施，加劇了經濟下滑。在聖誕節和新年假期期間，人員流動和其他替代性指標通常會下降，但是在某些國家例如德國和意大利，聖誕節前不久實施非常嚴格的防疫措施，放大了疲弱態勢。

【美10大零售商或損失2964億】

對零售商而言，去年是一段不堪回首的記憶，而且這段回憶可能還沒結束。數據顯示，美國10大上市服裝零售商或百貨商店2020年可能合計損失380億美元（約2,964億港元）收入，相當於它們2019年總銷售額的23%。美國商務部的數據顯示，截至去年11月，服裝店的銷售額按年下降了28.5%，是包括餐廳在內的所有零售部門中跌幅最大的。

【航空業重創 客運量狂瀉94%】

全球經濟雖然受到疫情重創，但很少產業像2020年的航空業一樣慘烈。

新冠肺炎病毒大流行使航空公司停飛機隊，客運量暴跌多達94%。現金短缺的航空公司一直在努力重建，但受到進一步疫情和嚴格旅行限制的拖累。

從嚴重的財務損失到痛苦的市值縮水以及債務堆積如山，整個行業都陷入了困境。國際航空運輸協會（IATA）總幹事Alexandre de Juniac說，如果有所謂多災多難的一年，那麼2020年就是。航空業的所有人都不會懷念2020年。

為了努力維持營運，航空公司的舉債已升至創紀錄水平。根據IATA的數據，各國對該行業的援助總金額已達2,200億美元（約1.7萬億港元）。國際信貸評級機構穆迪預測，到

2021年將再增加220億美元（約1,716億港元）的債務。

航空公司還需要對一些累積的緊急負債進行再融資，那些有政府入股的航空公司必須檢視自己是否可以償還借款，並再次掌握自己的命運。

根據IATA的數據，去年航空公司的損失金額將超過1,180億美元，到2021年將接近390億美元。

這遠遠超出了該行業組織在6月份的預測，當時各航空公司對夏季底的客運流量激增仍抱希望，新一波疫情讓這個希望幻滅。

目前估計的損失代表了該行業最糟糕的兩年，並使航空業2008年上一次重大危機的損失相形見絀。這些損失也標誌着長達10年的正收益戛然而止，顯示航空業即使經過幾年的整合及投資於更高效的飛機，行業的脆弱性仍揮之不去。

同時，自去年5月低谷以來，全球定期航班的數量一直保持在低水平，旅客數量下降到17年前的水平。航空公司將持續的低迷歸咎於政府的限制措施，例如對到達旅客的隔離及未能在機場進行檢測。

【民眾部署：憂收入降 削減開支】

經歷2020年「悲慘世界」後，全球對2021年財務前景心存擔憂之際，世界各地的人們寄望於政府能花費更多資金，來幫助經濟抵禦疫情的衝擊。

這是YouGov進行的一項全球調查得出的結論，受訪者對2021年消費驅動下的經濟復甦前景心生懷疑。這項受訪者超過22,000人，調查表明家庭明年將削減娛樂、服裝和食品方面的開支，預計生活成本增加，收入降低。

在這種低迷的背景下，結果表明消費者還沒有為螺旋式上升的危機成本而煩惱，可能需要在2021年進行更多的財政擴張。事實上，世界各國政府已經承擔了數千億美元的債務來遏制疫情的經濟影響。

這項於去年11月13日至12月1日進行的調查顯示，此類借款獲得了明確的支持。15個國家中有12個國家的受訪者贊成增加債務以幫助提振財政支出，只有波蘭和墨西哥的公民表示反對。

總體而言，有50%的人支持這種方法，有31%的人傾向於控制國家債務。在英國，關於抑制借貸的必要性已經展開了政治辯論，這反差甚至更大，達到57%比25%。

對政府慷慨解囊的偏愛反映了人們對自己財務狀況的擔憂。當獲得相當於一個月收入的意外款項時，只有14%的人表示會消費，而59%的人表示會存錢或償還債務。在七大工業國集團（G7）當中，美國的受訪者不太願意隨意揮霍。最低的結果是在墨西哥，只有3%的人表示會消費。

在全球範圍內，消費者似乎準備進一步捂緊錢包，只有18%的人表示，他們不希望2021年削減開支。娛樂和服裝是最容易受到威脅的領域，住房成本和養老金減少的可能性最小。

緊縮開支的可能性反映出消費者對財務前景的悲觀看法。三分之二的受訪者預計，由於這場危機，生活成本將會增加，而認為家庭收入降低比認為家庭收入增加的可能性高出將近4倍。

【世界展望：疫情衝擊勢持續數年】

去年新冠肺炎疫情的經濟衝擊要每隔幾代才會出現一次，卻帶來永久而深遠的變化。以產值來衡量，世界經濟正處於從低迷邁向復甦的道路上，地球上77億人口對如此慘烈的低迷幾乎前所未見！疫苗面世後，應會加速經濟的反彈，但後遺症將影響未來幾年的全球增長。

有些已清晰可辨，如機械人會繼續接管工廠和服務業工作，白領工人將更多地留家工作，國與國之間和一國之內將出現更多不平等。政府將在公民的生活中扮演更大的角色，花費更多（也欠債更多）。以下是針對一些方興未艾的轉化概述：

隨着社會與國家之間的社會契約迅速改寫，「大政府」將會捲土重來。換言之，所謂「大市場，小政府」已成為泡影。當局追蹤人們的足迹和會見的人，並在僱主無力支付工資時代為墊付，上述情況變得司空見慣。在一些自由市場觀念盛行數十年的國家中，必須修補安全網。

根據世界著名諮詢機構麥肯錫指出，為了支付這些干預措施，各國政府去年的預算赤字總計達到11萬億美元（約85.8萬億港元）。此類支出可以持續多久？納稅人何時必須開始承擔這些費用？這些問題已經引發爭辯。至少在發達經濟體中，超低利率和毫無懼色的金融市場似乎意味着近期內不會爆發危機。

從長遠來看，經濟學上的一個重大反思正在改變人們對公共債務的看法。新的共識認為，在低通脹的世界中，各國政府的支出有更多的空間，應更積極地運用財政政策來推動其經濟發展。現代貨幣理論的擁護者說，他們率先提出了這些論點，主流思潮現在才開始拾人牙慧。

為了應付世紀疫情，各地中央銀行紛紛投入大印銀紙，利率創紀錄下新低，央行管理者加大了量化寬鬆的力度，擴大了「放水」範圍，購買企業和政府債務。

所有這些貨幣干預措施創造出史上最寬鬆的金融狀況，引發一股投機狂熱，使許多分析師擔心未來的結構性風險。不過，央行的政策將難以逆轉，尤其是如果勞動力市場仍然殘破不堪，且企業仍繼續其節衣縮食的努力。

根據一份去年發表的論文，若以史為鑑，疫情大流行會長期壓低利率。該論文發現，大流行爆發的四分之一世紀後，利率通常較沒有疫情下的水平低1.5厘。

政府在大流行期間提供的信貸成了企業救亡圖存的生命線。結果之一是發達國家的公司債務水平激增。根據俗稱「央行之母」的國際清算銀行（BIS）計算，非金融公司在2020年上半年淨借入3.36萬億美元（約26萬億港元）。

報告顯示，由於封鎖措施或消費者抓緊荷包，許多行業的收入急劇下降，虧損也讓企業的資產負債表元氣大傷，因此可能短時間內爆發令市場嘩然的「重大企業償付能力危機」。

有些人認為，為企業提供過多支持，且對於哪些企業可以接受支持幾乎不設條件限制，其中隱含的風險很大。

他們指出，這就是創建「殭屍企業」的配方，這些殭屍公司在自由市場是無法存活，只能靠國家援助來苟延殘喘，將拖累整個經濟的生產力。

針對刺激措施的辯論可能感覺像是發達地區才能擁有的奢侈品。

貧窮國家缺乏富裕國家那種能夠保護工作和企業、投資疫苗的資源，它們需要更快勒緊褲頭，否則將面臨貨幣危機和資本外逃的風險。

世界銀行警告，疫情大流行正在孕育新一代的貧困和債務紛擾；國際貨幣基金組織（IMF）指出，發展中國家可能存在失落10年的風險。

二十國集團（G20）中的債權國政府已採取了一些措施，來減輕最窮困借款人的負擔，但也招致批評其提供的債務減免有限，並且未能引入私人投資者加入該計劃。

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