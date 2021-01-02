【專家點評】李秀恒：中國多地限電兩大原因

近期內地浙江、江西、湖南等省份，先後發布有關限電、限產及有序供電的通知，加上廣州市日前在無預警下，出現大範圍停電、停水，引發外界諸多猜測。有人稱，因內地禁止澳洲煤炭進口，導致電力緊張，若在短期內無法找到替代品，恐會窒礙內地經濟復甦步伐。事實果真如此嗎？

若有留意中國煤炭的生產量及進口數字，應發現限電與禁止澳洲煤炭進口毫無關連，其背後更多的是反映了疫後內地經濟復甦，以及中央推動能源改革的情況。對此，國家發改委已作出闢謠，指出由於受到工業生產快速恢復、遭遇極端寒冷天氣，以及供電機組故障增加等影響，部分地區才會發布相關政策。

須知道，中國是全球主要的煤炭生產國之一，本身已有豐富的煤炭產量及儲備，以保障供電系統的穩定。據統計，2019年內地全年原煤產量超過37億噸，去年頭4個月原煤累計產量已突破10億噸，按年增長6%；截至去年10月，中國向澳洲購買約7,000萬噸煤炭，僅佔頭4個月產量的約7%。所以，即使未來一段時間不從澳州進口煤炭，對能源供應也不會造成影響。

事實上，由於全球新冠肺炎疫情在進入冬季後反彈，且病毒出現變種，令歐美及東南亞等國家工廠需要再次停產，或只能維持部分產能，導致這些國家加重了對中國生產貨品的依賴。

加上內地疫情受控，工廠可全力投入生產，企業(特別是中小企業)亦想趁此機會多賺取些利潤，以至於對電力的需求大增。這點從發布限電措施的省份，集中在工業生產線較為密集的浙江、江西等地可以看出，工業生產急速恢復，是導致地方政府須推出限電措施，以確保民生用電供應穩定的主因。

此外，內地已開始着手推動能源系統改革升級，以風能和太陽能，取代煤炭和石油等傳統能源。早前結束的中央經濟工作會議也將「做好碳達峰及碳中和工作，制訂2030年前碳排放達峰行動方案」，列為「十四五」規劃開局之年的重點工作之一。因此，部分區域出現供電不足而採取限電措施，僅是能源系統升級轉型過程中的暫時現象而已。

香港經貿商會會長 李秀恒

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