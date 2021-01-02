新盤全年供應　料逾4萬伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民接受東網專訪時表示，今次疫潮對整體經濟造成的打擊，較2003年沙士更大、更深遠，重創各行各業，估計日後復原時間亦比較長。他相信，樓市最壞時間料於農曆新年後出現，上半年物業價格「難升」，等待疫苗成效確定等「曙光」出現後，市場才可望轉勢。

不過，他強調即使去年疫症肆虐，但樓價始終「硬淨」，主要原因是物業市場屬資金避難所，而且香港樓市根基鞏固，中長線而言，樓市前景仍然樂觀。再者，受疫症壓抑的累積購買力將會逐步釋放，預計2021年樓價有機會升5至10%。

他亦指出，今年新盤連同貨尾項目的供應量龐大，估計各發展商於上半年便會開始積極推盤，相信定價會因應市場競爭作出調整，對用家來說是入市好時機。

集團部署方面，今年推盤量會較往年顯著上升，當被問及會否擔心市場競爭加劇，他坦言，公司向來緊貼市場，自樓盤開則規劃過程，已充分考慮市場需求等情況，有信心推出產品可以迎合買家需要。

其部門年內計劃推出5項目，共涉近4,600伙，主力提供具剛性需求的中小型單位，當中旗下位於啟德區內的頭炮盤，即沐泰街項目1至3期共有約1,200伙，主打一房戶，最快第一季開售。

至於同系紅磡黃埔街大型重建項目，第一期料設逾1,000伙，有機會年底推出。新界方面，坐落於粉嶺馬適路的項目，將建約1,800伙，會分期發展，料下半年展開推售，由於粉嶺北一帶將成為新衞星城市，故具發展前景及潛力。

事實上，該集團近年積極發展細單位，正好回應不斷增加的上車客需求。他透露以去年開售的屯門帝御系列首兩期為例，「疫」市下仍火速售逾1,000伙，反映細戶需求強勁，項目全新第三期將於今年首季推出，全數單位屬開放式至兩房戶。同處新界西北區的元朗尚悅‧天城，則屬低密度洋房項目，僅16伙，有機會短期內率先發售。

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