港整體物業去年12月暫錄逾7200宗註冊

香港置業行政總裁李志成稱，據土地註冊處資料顯示，2020年12月截至30日(下同)錄得7,267宗整體物業(包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位)買賣註冊，較11月的7,241宗高約0.4%。由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，12月註冊個案一般主要反映11月的市況。

12月份住宅物業(撇除一手公營房屋)錄得6,002宗註冊，較11月的6,263宗低約4.2%；當中一手私宅錄得2,102宗，較11月的2,159宗跌約2.6%。二手住宅方面，則錄3,900宗註冊，較11月的4,104宗減少約5%。

而非住宅物業方面，12月同期錄得1,233宗註冊，較11月的952宗多出約29.5%，不過增長主要來自純車位市場買賣。

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