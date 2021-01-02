三星110吋Micro LED TV料首季發售　業界：觀察市場需求

南韓三星電子(Samsung)旗下110吋Micro LED電視已開始接受預訂，估計可於2021年首季全球發售，售價高達1.7億韓圜(約逾121.4萬港元)，或為新高價指標。

晶電董事長李秉傑稱，Micro LED技術非常難，若全球銷售1,000台，連台灣Micro LED廠錼創的廠房都不夠用，即使錼創為受惠廠商，但這新技術的電視機價格高，對於能否打開市場需求仍有待觀察。

據介紹，此款Micro LED電視採用了800多萬顆LED，具有超高對比度及解析度，採用無邊框外型，螢幕佔比達99.99%，近乎無框，且擁有4K解析度，支援100% DCI-P3與Adobe RGB色域顯示及HDR。由於Micro LED面板基本上仍是LED，壽命長達10萬小時，可連續使用超過10年。

該股於2020年12月30日收市價報81,000韓圜，升3逾%。

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