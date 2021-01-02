1周10大驚奇：注意！股市今年呢個時候恐「人踩人」？

無論如何，悲慘的2020年過去了，踏入2021年，與其繼續悲觀，倒不如換個心情，樂觀一點面對，反正全世界無論貧富，也不能「自由地」出行！至於今年金融市場會怎樣？

【1、特朗普派錢！股市短期看好 4月恐「人踩人」】

美國總統特朗普簽署新一輪紓困方案，將為美國人發放600美元支票，也促使美股3大指數周一(2020年12月28日)齊創新高。有分析師表示，預計部分政府發放的現金將流入股市，但也帶來美股明年泡沫爆破的風險。

TrimTabs Investment Research創辦人Charles Biderman周一撰文指出，原本年初就常有大量資金流入股市，推升美股泡沫，而每人600美元的財政刺激計劃，將進一步推動美股上揚。

他表示，儘管沒有人知道這部分資金將有多少流入股市，但合理的猜測是15至20%，代表將有250億至330億美元會被用來購買美股及期權。歷史數據顯示，每年1至2月是美股資金流入最多的月份，平均每月200億至300億美元。如果再加上政府刺激資金，Biderman認為，美股將因這波資金行情，推高至難以置信的新高。

不過，除了「資金市」外，美股幾乎所有指標都是看跌，投資者多數只是賭徒，故相信長期來看，股市有崩跌的可能性。Biderman認為，美股中期只有一個上升理由，就是聯儲局印鈔，但這利好難以持續。

美國拜登政府預計1月20日上台，並且開始徵收更多資本利得稅。為了繳稅，會讓企業內部人士開始賣股套現，這將是危機的開始。Biderman指出，由1998年到1999年發行的新股，可推算出2000年至少會出現700億美元的企業內部股票拋售，當時散戶還在增持，但到了繳稅季節，他們不得不忍痛沽貨，接下來就是「人踩人」行情，這是2021年4月需要擔心的局面。

【2、投資者小心！全球央行放水也可以有「熊市」】

有分析師警告，無論美國聯儲局會否收緊貨幣政策，美股熊市仍有可能伴隨「放水」而出現！

打滾華爾街半世紀老手、Ned David Research創辦人Ned Davis表示，既使聯儲局沒有收水，熊市也可能形成。

所謂「收水」，即加息或減少買債規模來削減貨幣供應，防止市場「錢太多」。

他發現，雖然聯儲局在1962年、1987年和2000年並未實施貨幣緊縮，美國卻依然陷入熊市。舉例來說，2000年當局下調利率之際，熊市仍持續發生，聯邦基金利率在2000年底達到6.5厘高位後，到了2003年底卻僅剩不到1厘，在2000年9月至2003年3月這段期間，標指跌約44%。

不過，他也說：「不要和聯儲局作對，更重要的是順着行情交易。」前者指的是當聯儲局實施寬鬆貨幣政策時，投資者不應出售股票；後者意思是股票近期升勢通常預示着短期再升。

自1968年以來，在財務狀況溫和、聯儲局維持寬鬆且標指交易價高於12個月移動平均線的年份中，標指年均回報平均為18%。當兩種條件不一或條件均未發生時，年均回報為4.5%。

然而，Davis仍認為有出現熊市的可能性。他表示，若標指自上周四(2020年12月24日)的3,702點高位下跌7.2%，賣出股票是好主意。若該指數較上周四收市漲8.4%至4,021點，則建議追入。

【3、爆煲先兆！散戶衝孖展 企業內部人士狂沽貨】

面對美股牛氣沖天，投資者不惜借孖展押注股市，令上月孖展額度達到破紀錄的7,221億美元(約5.63萬億港元)，一旦市況逆轉，不但加速跌勢，更可能令這些投資者重傷；相反，企業內部人士正積極沽貨。

投資者借入孖展額度打破2018年5月的6,689億美元舊紀錄，情況值得關注，因為孖展額創新高可能預示市場之後會大幅波動，如同2000年和2008年。由於投資者以證券作為抵押借入孖展貸款，一旦抵押品價值跌至低於某個水平，會被追收孖展，屆時投資者須注入更多資金「補倉」或被迫「斬倉」沽出抵押的證券，從而加劇市場跌勢。

大舉借入孖展亦反映投資者對後市盲目樂觀，相比之下，企業內部人士則顯得較審慎，乘市場熾熱之際沽貨套現。外電引述研究報告指出，過去13周以來，企業內部人士藉由首次公開招股(IPO)及配股等二次發行大量沽出持股，合共套現1,500億美元(約1.17萬億港元)。

不僅如此，去年美國已有逾200家沒有實業的特殊目的收購公司(SPAC)上市，佔當地去年IPO總數近60%，集資額達694億美元，較2019年的136億美元多逾4倍，這些「空殼」活動無疑已成為另一投資泡沫。

就此，盛寶銀行外匯策略主管哈迪提醒，1999年底標指亦升至紀錄高位，但2000年首數天就出現可怕調整，雖然當年情況與現在不太相同，但投資者應謹記即使是在大型牛市期間，也可能出現重大回調。

【4、企業估值分化 似足2000年科網泡沫】

新冠肺炎疫情肆虐全球，迫使各國政府和央行大舉刺激經濟，游資繼而熱炒憧憬能夠受惠疫情的股份，致使強勢與弱勢股估值極為分化，達20年前科網泡沫爆破前後的水平！

日本媒體根據全球約1.2萬家企業的市帳率(PBR)所作的統計顯示，現時市帳率高於5倍的上市公司比起2019年底激增36%至2,476家，即佔整體約20%，而低於1倍的企業則增6%至2,740家。

與此同時，中國、日本、歐洲及美國PBR最高的20%公司，其PBR中位數較PBR最低20%公司之中位數達12至16倍，皆為2000年之後未見，亦即中國股票強弱兩極分化的程度，比2015年「A股大牛市」、「港股大時代」有過之而無不及。

有分析表示，迅銷和青山商事本為同一板塊，估值如此差天共地，主要是消費者居家辦公削弱了後者主業洋服的需求，迅銷賣普通便裝反而無懼「疫」市。迅銷在香港的股價於今年截至上周四為止累漲約39%。

摩根資產管理指，股價表現優劣不是公司所在行業先天決定，而是管理層能順應經濟數碼化等浪潮。東京基金公司武士道資產管理的社長兼投資總監杉山賢次亦稱，適應後疫情時代的企業及與之相反者，兩極分化的情況還會持續，大市能走多遠取決於「優勝組」交出怎樣的成績表。

【5、未來企業應怎營運？看看UNIQLO！】

論及UNIQLO，它在疫情下成功！在4月，日本受累疫情肆虐之際，該公司在橫濱港灣的全新設計店面、以「園區」命名的Uniqlo Park仍決定開幕。店裏賣鮮花，店外斜壁設計成攀岩牆，還有許多可供遊樂的設施，令大賣場融入更多社會生活元素，向消費者表達公司轉型的理念。

報道指出，優衣庫要將自己由一家服飾店，轉型為一種社會基礎架構，更注重永續與社會責任，不再只是以高業績增長為經營目標。即使在疫情前，優衣庫就準備這樣做了，如今疫情來襲，使其更堅定這方向。

該公司一向注重消費者意見回饋，不少商品是因消費者建議而來。今年因應疫情賣起口罩，也是消費者建議，加上年輕員工響應。一開始董事長柳井正有點抗拒，質疑服飾店為何要賣口罩，後來從善如流，最近考慮售賣更多日常生活織品，像是毯子、床單等。

競爭對手、Zara的母公司Inditex也同樣設立日常生活和雜貨的產品線。他們都發現，今年疫情令消費者減少出門，對家飾品的需求比服飾更大。

高盛分析師Sho Kawano說：「市場對迅銷(Uniqlo母公司)由日本壯大到亞洲，有很高的期待。」優衣庫股價在疫情期間一直維持在高水平，去年11月17日時，甚至短暫創下掛牌以來最高價88,630日圓。自去年3月底低位計算，股價已接近升2倍。

【6、亞馬遜最具潛力的業務不是網，是廣告！】

提到企業變天，疫情推動網購潮，亞馬遜(Amazon)上季收入可望首次突破1,000億美元大關，惟有一項外界忽略的業務尤其表現突出：廣告。旗下幾全由廣告業務組成的「其他」部門，增長速度比零售、雲端運算、Prime付費入會等部門都要快。

根據金融資訊服務商FactSet數據顯示，亞馬遜「其他」部門2020年收入將達210億美元，按年大增47%。eMarketer分析師Andrew Lipsman說：「外界未充分理解亞馬遜正在創造的廣告業務有多大。」

亞馬遜提供廣告商無法抗拒的資訊：他們在封閉系統裏花費的每一塊錢有何效用，以及20多年來消費者的實際購買習慣，而非僅僅消費者瀏覽網頁的習慣。

全球最大廣告傳播集團WPP有個部門名叫「Amazon Center of Excellence」，專為如何利用亞馬遜平台提供諮詢，部門負責人Eric Heller指出，多份研究顯示，消費者愈來愈常直接上亞馬遜網站搜尋產品，然後購買。

提供管理軟件給第3方賣家的JungleScout說，最讓人豔羨的搜尋，例如「降噪耳機」，有時每次點擊可賣到7美元，不管產品最後是否賣出都要付費。

根據電子商務研究業者Marketplace Pulse數據，平均而言，每點擊10次有略高於1次的機會能成功出售商品。

亞馬遜也能吸引到不在它的網站銷售產品的品牌，例如車廠和保險公司，他們的目的是利用亞馬遜提供的消費數據精準找到目標客群，例如採購嬰兒服飾的買家可能需要一輛新房車。

亞馬遜已告知投資者，由2021年起，顯示廣告除主要網站之外，還將刊登到遊戲串流平台Twitch，或透過Kindle閱讀器和Fire平板等其他裝置現身。

【7、未來最值得投資國家係柬埔寨？】

除了產業、企業外，最值得投資的可能是柬埔寨？當地總理洪森周二(2020年12月29日)宣布，暹邏灣的油田已成功開採出石油，為這個東南亞最窮國家之一寫下里程碑。

暹邏灣蘊藏豐富的石油，美國石油巨頭雪佛龍2005年率先在柬埔寨離岸發現石油。不過，由於柬埔寨政府和雪佛龍未能達成收入分享協議，因此停止產油。雪佛龍於2014年將油田股權出售給新加坡石油天然氣探勘公司KrisEnergy。目前KrisEnergy在這個油田區塊持股達95%，柬埔寨政府則持有其他的5%。

洪森讚揚首度開採出石油是「柬埔寨經濟的新成就」，「2021年即將到來...我們的國家收到一份大禮，就是我們的土地開採出首批石油」。

柬埔寨被譽為東南亞下一個潛在的石油國，政府估計海域內蘊藏數以億計桶原油。

【8、克魯格曼：2020年是「列根主義」滅亡的一年】

論及2020年的巨變，連經濟學也轉了！2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文指出，時至年尾，形勢再次驗證美國早在春季就該學到的教訓：在危機時期，政府援助受苦民眾不僅對接受紓困者是好事，對整個國家也有益。

就此，他宣稱2020年是「列根主義(Reaganism)」滅亡的一年。他解釋，所謂「列根主義」，不只是指巫毒經濟學(voodoo economics)，即宣稱減稅有魔力可解決所有問題的邪說，畢竟只有少數人對這種論調信以為真，「列根主義」指的是更廣泛的信念——以為對窮困者提供援助總是會產生反效果；以為改善一般人生活的唯一方法是讓富人更富，然後等待利益一層往一層而下，讓普羅大眾都能沾光。

他指出，已故美國前總統列根有句名言，就是英語中最可怕的話是：「我來自政府，來幫助你。」而這種對援助民眾的敵意至今猶存。儘管證據明明擺在眼前，一些政治人物和經濟學家仍堅稱，援助失業勞工其實會導致失業，理由是發救濟金會造成勞工即使有工作機會也不願做。

然而，整體而言，2020年美國政府在封鎖抗疫期間的經濟政策反應相當不錯，發救濟金給失業勞工及對企業的貸款若用來留住員工可免償還，實施這些措施緩和了民眾痛苦。直接發支票給大多數成年人，儘管政策瞄準度不是最佳，也提高了個人所得。

克魯格曼說，這種種「大政府」干預行動奏效。封鎖抗疫一度消滅了2,200萬個工作，但在政府持續提供紓困期間，貧窮不升反降。同時也未見到明顯副作用，毫無迹象顯示協助失業者會造成他們有工作機會也不願接。事實上，美國4月至7月就業人數暴增，期間有900萬人重返職場，就在加發失業津貼仍在實施之際。

他又稱，政府大量舉債也未如赤字謾罵者預言那般產生嚴重後果。利率仍低，通脹依然靜悄悄，證明在新冠肺炎疫情仍在肆虐時，緊急援助應持續實施才對。所幸在延宕多月後，兩黨議員願意推動第2輪紓困案，而特朗普也終於簽署法案。

他認為，2020年提供的一些援助計劃，即使在民眾普遍接種疫苗後，仍應繼續實施。畢竟春季學到一個教訓：經費充足的政府紓困計劃可大幅降低貧窮，這個教訓何必在疫情平息後就遺忘？

總之，2020年的教訓是：在危機時期，政府可做許多事改善民眾生活。最怕的不是來幫你的政府，而是拒絕善盡職責的政府。

【9、民粹和大國衝突時代來臨 最少再捱5年...】

除了克魯格曼外，世界銀行前高級經濟學家Martin Wolf認為，技術、不平等、債務、去全球化、政治緊張5大力量在疫情期間增強，會對2025年以後的世界產生影響，「在一個民粹主義和大國衝突的時代，維持充滿活力的世界經濟、維護和平、管理全球公共領域將更加困難」。

【技術】

他指出，計算和通信技術進步重塑人類生活和經濟，居家辦公(WFH)已變得可能，到2025年遠程工作雖不會完全取代現有模式，卻會在工作型態中佔據一定比例，這結果可能造成跨境工作者「虛擬移民」爆炸式增加。

【不平等】

各力量一環扣一環，這種技術力量也會強化不平等力量。許多高薪的辦公室職員可以居家工作，但很多更低薪者不能，因此有權勢的成功人士會變更成功，弱勢者會變更弱勢，這種在疫情期間加劇的貧富分化程度，即使在疫情落幕後可能也不會降低。

【債務】

過去40年在全球各地都在增加。當危機中斷民營部門的借貸能力時，政府會接手充當放款者，過去在金融危機時出現的現象也再次出現在疫情中，去年底全球債務是產出的321%，到去年6月已增加到362%，這種增幅在和平時期前所未見。

【去全球化】

雖不至於導致國際交流完全消失，但也很可能變得更區域化和虛擬化。貿易增速在2008年金融危機後就已放緩，原因包括機會枯竭、全球貿易自由化缺位、保護主義抬頭，疫情加快這種趨勢，顯著的結果就是各國都在設法讓生產供應鏈回流，或至少別再集中於中國內地，而近期東南亞國家協會(ASEAN)與中國、南韓、日本、新西蘭及澳洲簽訂的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)是區域主義的象徵。

【政治緊張】

包括3方面，首先是西方式民主可信度下降，威權主義和中國官僚專制的力量愈來愈強大；其次是民粹主義在西方國家，尤其是美國興起，拜登勝選使民粹主義遇到挫敗，但特朗普得到大量選票表示，民粹主義依然有市場。最重要的是中美關係日益緊張，正迫使各國選邊站，特朗普雖然敗選，但把疫情歸咎於中國的說法有很多美國人認同。

他認為，上述5大力量在疫情爆發前就已發揮作用，疫情只是將世局的動盪凸顯出來，而非始作俑者。

【10、2020年帶來了永久而深遠的變化 恐是開端...】

2020年新冠肺炎疫情這種級別的經濟衝擊，要每隔幾代才會出現一次，卻帶來了永久而深遠的變化。

以產值來衡量，世界經濟正處於從低迷邁向復甦的道路上，地球上77億人口終其一生對如此慘烈的低迷幾乎都是前所未見。疫苗面世後，應會在2021年加速經濟的反彈，但新冠肺炎疫情其他的後遺症將影響未來幾年的全球增長。

有些已經清晰可辨。機器人接管工廠和服務業工作的態勢會繼續，白領工人也將更多地留在家裏工作。國與國之間和一國之內將出現更多的不平等現象。政府將在公民的生活中扮演更大的角色，花費更多(也欠債更多)。以下是針對一些方興未艾的轉化之概述：

【大政府】

隨着社會與國家之間的社會契約迅速改寫，大政府將會捲土重來。當局追蹤人們的足迹和會見的人，並在僱主無力支付工資時代為墊付，上述情況變得司空見慣。在一些自由市場觀念盛行數十年的國家中，必須修補安全網。

根據麥肯錫公司，為了支付這些干預措施，各國政府去年的預算赤字總計達到11萬億美元。此類支出可以持續多久？納稅人何時必須開始承擔這些費用？這些問題已經引發爭辯。至少在發達經濟體中，超低利率和毫無懼色的金融市場似乎意味着近期內不會爆發危機。

從長遠來看，經濟學上的一個重大反思正在改變人們對公共債務的看法。新的共識認為，在低通脹的世界中，各國政府的支出有更多的空間，應更積極地運用財政政策來推動其經濟發展。現代貨幣理論的擁護者說，他們率先提出了這些論點，主流思潮現在才開始拾人牙慧。

【更寬鬆的貨幣政策】

中央銀行紛紛投入大印鈔票。利率創下新低紀錄。央行主事者加大了量化寬鬆的力度，擴大了量化寬鬆的範圍，購買企業和政府債務。

所有這些貨幣干預措施創造出史上最寬鬆的金融狀況，引發一股投機狂熱，使許多分析師擔心未來的道德風險。不過，中央銀行的政策將難以逆轉，尤其是如果勞動力市場仍然殘破不堪，且企業仍繼續其節衣縮食的努力。

根據一份去年發表的論文，以史為鑑，疫情大流行會長期壓低利率。該論文發現，大流行爆發的1/4世紀後，利率通常比沒有疫情下的水平低1.5個百分點。

【債務與殭屍企業】

政府在大流行期間提供的信貸成了企業救亡圖存的生命線。結果之一是發達國家的公司債務水平激增。根據國際清算銀行的計算，非金融公司在2020年上半年淨借入3.36萬億美元。

根據一份新報告，由於封鎖措施或消費者抓緊荷包，許多行業的收入急劇下降，虧損也讓企業的資產負債表元氣大傷，因此是可能爆發「重大企業償付能力危機」。

有些人認為，為企業提供過多支持，且對於哪些企業可以接受支持幾乎不設條件限制，其中隱含的風險很大。他們說，這就是創建「殭屍企業」的配方，這些殭屍公司在自由市場是無法存活，只能靠國家援助來苟延殘喘，將拖累整個經濟的生產力。

【大鴻溝】

針對刺激措施的辯論可能感覺像是第一世界才能擁有的奢侈品。貧窮國家缺乏較富裕國家那種能夠保護工作和企業、投資疫苗的資源，它們需要更快勒緊腰帶，否則將面臨貨幣危機和資本外逃的風險。

世界銀行警告，疫情大流行正在孕育新一代的貧困和債務紛擾，國際貨幣基金組織說，發展中國家可能存在失落10年的風險。

二十國集團中的債權國政府已經採取了一些措施，來減輕最窮困借款人的負擔，但也招致批評其提供的債務減免有限，並且未能引入私人投資者加入該計劃。

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