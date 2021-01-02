海怡半島元旦日開齋　三房套削價8%沽

美聯物業海怡半島西翼利南道分行市務經理(銷售)鄭祖發表示，2021年元旦日海怡半島即錄成交，單位為8座高層D室，實用面積約640方呎，採三房連套房間格，望內園景為主，原業主開價約1,100萬港元，議價後減價90萬元或8%，終以1,010萬元市價成交，折合實用呎價約15,781元，買家為同區用家，因有意換樓，見單位樓價合理，故斥資入市自用。

原業主於2016年6月以約820萬元購入上述物業，持貨逾4年轉售帳面獲利約190萬元或約23%。

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