「小米11」新年直播銷售額破1.8億人民幣 雷軍爭做代言人？
2021年01月02日 14:16
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「小米11」雷軍簽名版火速沽售。
小米(01810)新十年的首款高端旗艦產品「小米11」，已於2021年1月1日零點(又稱為元旦日)起開啟全渠道首賣，據其今(1月2日)於社交平台公布，元旦日，集團董事長兼首席執行官雷軍於新年直播銷售金額突破1.88億元人民幣，小米11雷軍簽名版更於5秒火速沽售，而累計觀看量超過3,849萬次。
雷軍吸金力強，難怪他於昨(1日)自爆將成為小米11的代言人，稱：「小米市場部終於同意了米粉們的請求，讓雷軍代言小米，先試用1個月」。他又指，已準備好廣告照，很快就會有廣告大牌投放在首都機場處，歡迎大家去打卡。
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