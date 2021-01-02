「小米11」新年直播銷售額破1.8億人民幣　雷軍爭做代言人？

雷軍吸金力強，難怪他於昨(1日)自爆將成為小米11的代言人，稱：「小米市場部終於同意了米粉們的請求，讓雷軍代言小米，先試用1個月」。他又指，已準備好廣告照，很快就會有廣告大牌投放在首都機場處，歡迎大家去打卡。

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