美國達美航空料春天錄正現金流　警告挑戰未除

美國達美航空行政總裁Ed Bastian向員工發出通告，表示今年將是復甦的一年，重申目標在春天錄得正現金流。

不過，他同時警告未來12個月將充滿挑戰，稱航空需求在「初期」階段依然嚴重受壓，相信要到疫苗普及後才大幅恢復。達美去年股價瀉31%，大幅跑輸美股標指的16%升幅。

美國航空總裁Robert Isom本周較早前亦估計，1、2月載運量將只及2019年的約45%。業界普遍認為，要到下半年才顯著復甦。

據FactSet調查顯示，受訪分析員估計美國航空公司去年合共虧損350億美元，其中，西南航空將逾40年來首次錄得全年虧損。美國航空公司組織亦指，疫情令當地航企負債激增，過去1年大增670億美元至逾1,720億美元。

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