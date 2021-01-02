俄羅斯去年產油量瀉至9年低位 OPEC+明日起增產

俄羅斯能源部公布，去年產油量降至5.127億噸，相當於每日1,027萬桶，結束連續11年增產的紀錄，並創9年新低。

疫情造成全球石油供求嚴重失衡，促使石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)，去年5月破天荒與西方產油國聯手減產，當中俄羅斯與沙特阿拉伯承擔最大的減產份額。

OPEC+去年8月檢討減產協議時，俄羅斯的產量配額上調50萬桶至每日899萬桶。據國際能源機構(IEA)估計，5至11月期間，俄羅斯遵守減產協議的比率為95%，即這段時間產量超出額配2,200萬桶或每日10萬桶。外電則估計，俄羅斯上月每日平均產油908.3萬桶，較承諾高出9萬桶。

OPEC+將於周日(3日)起增加每日50萬桶供應，亦會於周一(4日)開會決定2月的產量配額。俄羅斯能源部長諾瓦克上月表示，倘情況正常和穩定，將支持OPEC+進一步增加每日產量50萬桶。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020