商務部：將對3家中國電訊商遭美國除牌「採取必要措施」

就美國紐約證券交易所日前宣布，對中國移動、中國電信及中國聯通(香港)啟動除牌程序，取消3家中資電訊商在美國預託證券(ADR)市場的上市地位，內地商務部周六(2日)表示，中方反對美方濫用國家安全將中國企業納入所謂「聯盟中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

商務部又謂，上述做法動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不斷損害中國企業的合法權益，也損害包括美國內部投資者的利益，將嚴重違反各方對美國資本市場的信心。同時，希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企和投資者創造公平，穩定，可預期的營商環境，推動逐步經貿關係早日重回正軌。

紐交所周四(12月31日)表示，為符合美國總統特朗普將一批與中國軍方相關的中企納入制裁清單的行政指令，將取消上述3家中國電訊企業的ADR上市地位，皆於1月7日起暫停買賣交易(除非美國證券託管結算公司確保可以處理1月7及8日的交易，則股份交易將在1月11日暫停交易)，並展開除牌程序。

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