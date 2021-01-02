聯儲局議息成員「執位」　市場料政策立場更鴿

負責制定美國貨幣政策的聯儲局旗下聯邦公開市場委員會(FOMC)，每年初都會重新「執位」，外界認為今年的成員組成，意味當局的政策立場更加偏鴿，即繼續採取極寬鬆政策。

按制度，FOMC有12名具投票權成員，當中7名理事及紐約聯儲銀行行長均享有永久投票權，另外4個投票權席位，則由餘下11名地區聯儲銀行行長每年輪替，而沒有投票權的行長亦會列席FOMC會議，分享經濟意見與政策主張。

今年FOMC的輪任投票權分別由亞特蘭大、芝加哥、里士滿及三藩市的聯儲銀行行長取得，當中以芝加哥的埃文斯立場一向最鴿，他的投票權取代立場相對較鷹的克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾。

此外，FOMC今年加入1位新理事─里士滿聯儲銀行的前研究主任沃勒，他去年12月18日宣誓就職，亦視為鴿派分子，其長期主張低失業不會自然地推高通脹，這與聯儲局最近的立場不謀而合。

牛津經濟首席美國經濟師Gregory Daco指出，目前聯儲局處於十分不尋常情況，政策立場較之前任何時間更鴿。

目前美國利率貼近零，聯儲局亦每月購入1,200億美元美債及按證，倘美國經濟意外地轉壞，當局可能加碼購債。不過，隨着規模9,000億美元刺激方案早前獲國會通過及總統特朗普簽署成為法案，美國經濟更可能出現的情況是加速復甦，尤其是下半年，令聯儲局有機會「收水」。

不過，基於聯儲局去年8月發表新的政策框架，美國加息門檻有所提高，故短期內加息的機會不大，當局如果要收緊政策，可能從資產負債表方面埋手。Amherst Pierpont Securities首席經濟師史坦利認為，若疫苗廣泛採用，美國加息前景可能較預期快，惟相信今年內不會發生，但FOMC成員對資產負債表作出調整的取態可能有變，即使是立場最鴿的官員。

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