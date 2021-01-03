陳鳳珠：資金或續入市 料港股有動力向上

資金於2020年底前開始入市，終打破悶局，並帶動恒指升至27,000點關口以上。由於內地強化反壟斷和防止資本無序擴張，導致科技股早前出現調整壓力，惟資金部署低位吸納，科技板塊開始回升，預料2021年年初資金將繼續流入，大市將有動力向上。

早前召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，國家市場監管總局表示2019年內地的立案調查壟斷案件共罰款3.2億元人民幣，由於公平競爭為市場經濟的重心，相信內地將加強反壟斷及反不正當競爭。

近日互聯網存款產品從部分科網龍頭的金融平台下架後，內地亦加強對銀行業的監管，其中內地華東地區銀保監或要求轄內銀行機構不可通過第3方互聯網平台或與其他第3方中介合作的方式吸收存款，而經已展開合作的亦要下架相關存款產品並終止合作，預期內地關注銀行業的負債結構及流動性風險，估計內地將規範存款市場秩序，引導銀行業穩健經營，回歸業務本質。

近期資金輪動，醫藥板塊吸引資金注視， 而「國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2020年)」將於2021年3月起實施。早前共對162種藥品進行談判，當中119種談判成功，成功率逾70%，而相關藥品均價降幅超過50%。另外，近日部分未有盈利的生物科技股獲納入港股通範圍，預期資金將會繼續關注醫療行業。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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