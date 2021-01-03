曜熊理財：今年「復甦年」迎牛市？呢2類基金可吼... 

迎接2021年農曆牛年的來臨，投資者對未來新一年的全球金融市場走勢持有各種不同的展望，但本人較為樂觀，就如2009年面對金融海嘯一樣，全球復甦是主要方向，股票基金可增持，至於持有的百分比則取決於個人風險的接受程度。

自2020年新冠疫情爆發後，隨着全球經濟陷入停滯，各國央行釋放了空前數量的貨幣支持，引發了10多年來最大的市場波動，劇烈的市場動盪也導致部分投資者失望。

預計明年全球經濟復甦，驅動股票市場朝向10年前的方向發展。期間，無論投資或是消費端均有望突破疫情前的瓶頸，未來幾年各指數有望升上新記錄。

不過，當整體大市上升，產業結構升級和融資結構轉變的大背景下，產業結構面臨轉型期，未來科技股將成為主導，各個產業將有不同科技的升級，令到科技基金成為投資組合中不可缺少的板塊。

宏觀經濟和企業盈利修復將成為明年支撐市場的主要力量。在全球經濟復甦的基礎上，加上疫情控制後低基數高增長的行業業績向好，股市漲勢有望延續，科技及指數基金是不錯的選擇。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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