鄺紫珊：2021年科技相關股份續為焦點　原因係...

美國科技股於2020年都交出不錯的成績表，表現亮眼。新冠肺炎疫情加速了企業數碼化的轉型，並預視未來企業會投放更多與數碼轉型的資源。展望2021年，科技類相關股份仍將繼續是市場的焦點。

就股市未來的走勢，投資者可繼續多加注意科技類業務包括:數據中心、雲端業務、數位廣告平台及電動車，以及進入產品周期的蘋果概念股等。明年首季將主要注視2方面因素，首先，疫苗面世，各國民眾開始注射，若疫症受控將可為各國經濟復甦帶來振奮；另外，待美國新紓困方案推出，可有助實體經濟加快恢復，且可持續改善就業市場。

據了解，目前市場情緒傾向樂觀，美國投資者(散戶)的情緒指數正處於超買水平，而國際投資者持有的現金水平也顯示是處於低水平。投資者需注意，美股企業將於明年1月中下旬公布2020年第4季的財報，並公布2021年營運展望，相信若企業的業續不如市場預期，很可能引發股市調整，此時投資者可考慮趁低承接。

由於疫情觸發企業數碼轉型的需求，可引發企業正加快人工智能的部署，並帶動相關的人工智能的軟硬體的需求大幅增長，並推升其盈利能力。以ROBO全球人工智能指數成分股為例，估計今年每股盈餘增長為167%，超越標普500資訊科技類股24%。

雖然市場對於疫苗面世可寄望經濟活動重返正常軌道，之前屬於疫情受累股的股份或屬於循環性類股的表現可優於科技類股，但深信因疫情而催化企業的數碼轉型趨勢也是個龐大及持續的商機，目前正走向數位轉型，及持續將數碼轉型作為業務關鍵推動力的企業未來將可有較佳的盈利表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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