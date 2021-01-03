陳樂怡：預期經濟今年中復甦　資金將重回傳統股

受惠於美國政府確認進一步的紓困措施，刺激經濟，美股再創新高。事實上，美國2020年推出極龐大的財政以及貨幣政策，大量游資推動美國股市。展望2021年，雖然預期拜登政策仍偏寬鬆，但政策力度將難與2020年相比。再加上濫發令美元弱勢形成，以及美國優先政策隨特朗普落敗而淡出，預期美股近年獨大情況，將難復再，預期資金將分流至歐亞等地區股市。

A股近日偏穩，滬深300指數反覆上升，接近全年高位收市。然而，經過7月初的飆升之後，踏入2020年下半年，A股整體偏穩，主要指數下半年於區間上落。一方面，中國疫情受控，經濟率先回穩。然而，中央亦趁機開始緩緩收回過多的市場流動性，限制A股升幅。展望2021年，貨幣政策將繼續漸進回復至正常，預期A股整體將維持平穩升幅。

政治局會議及中央經濟會議均要求強化反壟斷工作後，中央對互聯網行業明顯收緊監管。其中，中國市場監管總局正式立案調查阿里巴巴，涉嫌二選一等的壟斷行為。此外，人民銀行、中國銀保監等金融監管機構約見螞蟻，要求螞蟻整改，未來將接受類似銀行級別的監管。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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