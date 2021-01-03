葉尚志：比特幣炒過龍轉吼黃金？邊隻金股最值博...
2021年01月03日 09:00
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
2020年過去了，港股在年內出現先跌後回穩的走勢，一年下來，恒指累計下跌了3.4%，而國指則跌約3.85%，跌幅主因受到傳統經濟股如滙控(00005)大跌所拖累，但情況未能完全反映港股的整體表現。
事實上，反觀新經濟股在年內就有最突出的表現，科技指數累漲78.7%，而可看作為量度港股整體表現寒暑表的港交所(00388)，在年內累漲逾70%，且以歷史高位來收結，預示著港股有繼續延續向好勢頭的傾向。
山東黃金(01787)經過了5個月的反覆調整，目前股價已回調至250日線(約17港元水平)、且有逐步盤穩的迹象，建議可關注趁低吸納配置的機會。
事實上，美元在過去9個月跌勢持續，美匯指數累跌10%，情況帶動金價在8月初創出歷史新高，紐約期金在8月6日曾高見2,063美元。由於金價已達新高水平，市場找來了比特幣作為對沖美元下跌的新工具，估計這個是令到金價出現漲後整理的原因。
然而，比特幣在第4季已急漲近2倍，加上美元指數進一步跌穿了90關口，並持續呈弱，估計市場焦點將有回轉至黃金的機會，情況對於已調整下來的山東黃金，估計可帶來後續支持的推動作用，建議可於18元以下買入，目標價看23元，止蝕位為15元。
第一上海首席策略師葉尚志
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020