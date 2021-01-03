葉尚志：比特幣炒過龍轉吼黃金？邊隻金股最值博...

事實上，美元在過去9個月跌勢持續，美匯指數累跌10%，情況帶動金價在8月初創出歷史新高，紐約期金在8月6日曾高見2,063美元。由於金價已達新高水平，市場找來了比特幣作為對沖美元下跌的新工具，估計這個是令到金價出現漲後整理的原因。

然而，比特幣在第4季已急漲近2倍，加上美元指數進一步跌穿了90關口，並持續呈弱，估計市場焦點將有回轉至黃金的機會，情況對於已調整下來的山東黃金，估計可帶來後續支持的推動作用，建議可於18元以下買入，目標價看23元，止蝕位為15元。

第一上海首席策略師葉尚志

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