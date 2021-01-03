郭家耀：中央規管電商行業　中小商戶可受惠？

針對電商平台各種問題，國家市場監督管理總局聯合商務部日前召開「規範社區團購秩序行政指導會」，會議強調，互聯網平台企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守「九不得」規定。這包括：1)不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。2)不得違法達成、實施固定價格、限製商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。3)不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。4)不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。5)不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。6)不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。7)不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。8)不得非法收集、使用消費者個人信息，給消費者帶來安全隱患。9)不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。

會議儘管肯定互聯網平台經濟發展的積極意義和重要作用，但嚴肅指出目前社區團購存在低價傾銷，以及由此引起的擠壓就業等突出問題，希望互聯網平台企業主動承擔更大的社會責任，在維護公共利益、保障和改善民生等方面體現更多作為、更多擔當。

接下來要細化社區團購「九不得」政策，抓好落實，提高針對性，防止互聯網企業補貼等違反市場規則的行為。其中，要注意加快推動社區團購標準的建立，細分社區團購消費人群，將社區團購與線下中小商販目標客戶進行區分。

社區團購屬各電商平台兵家必爭之地，早前有投行預計，社區團購今年市場總值達2,000億元人民幣(下同)，預料2025年市場規模增加至1.3萬億元，年複合增長率達54%。今次加強監管主要是希望各平台在競爭的同時，不要奪去低下階層的飯碗，保持社會就業穩定，相信各平台需要思考怎樣維護各持份者的利益，釋除中央的疑慮，令監管的力度不致過度收緊。

若平台能協助推動中小商戶數字化轉型，提高線上線下協作能力，提高中小商戶的數字化供應鏈管理水平，通過數字化創造新就業崗位，將可締造多贏局面。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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